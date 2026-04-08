CAN U-17 2026 : le Maroc nommé pays hôte

Le Maroc a été choisi pour accueillir la prochaine édition de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans, programmée du 13 mai au 2 juin 2026. Ce nouveau mandat confirme la position du Royaume comme une destination privilégiée pour les grandes compétitions de la Confédération africaine de football, portée par des installations modernes et une capacité éprouvée à gérer des événements de premier plan.

Pendant près de trois semaines, de jeunes joueurs africains prometteurs fouleront les terrains marocains avec l’ambition de décrocher le titre continental et d’inscrire leur nom parmi les révélations de leur génération. Le niveau de jeu attendu reste élevé : les nations participantes affichent une compétitivité croissante et promettent des confrontations serrées à chaque étape du tournoi.

Outre le prestige continental, cette édition joue un rôle déterminant sur la scène internationale puisqu’elle sert de phase qualificative pour la prochaine Coupe du Monde U-17 de la FIFA. Des recruteurs et observateurs de différents continents devraient affluer afin d’évaluer les profils techniques et physiques des jeunes joueurs, faisant de chaque match une vitrine cruciale pour leurs carrières.

Organisation, enjeux locaux et retombées sportives

Pour la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), l’objectif est double : garantir une organisation sans faille et offrir un cadre propice à la performance de ses propres Lionceaux de l’Atlas. Le défi logistique mobilisera les équipes locales, des infrastructures d’hébergement jusqu’aux sites de compétition, afin d’assurer une expérience sportive et administrative de haut niveau.

Au-delà de l’aspect purement événementiel, la CAN U-17 s’inscrit dans une dynamique de renforcement des filières de formation sur le continent. Les bénéfices attendus incluent une mise en lumière des centres de formation africains, des opportunités de détection pour les jeunes talents et un coup de projecteur sur les méthodes pédagogiques qui façonnent la relève du football africain.

Sur le plan économique et touristique, l’accueil de la compétition devrait générer des retombées locales notables, avec une fréquentation accrue des sites hôtes et une attention médiatique internationale. Pour les sélectionneurs et les supporters, l’événement représente aussi une étape importante dans la préparation des générations futures, où performance sportive et construction de carrières se côtoieront tout au long du tournoi.