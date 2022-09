CAN féminine de handball: Sénégal-Côte d’Ivoire, Maroc-Egypte, le tirage au sort complet

Le tirage au sort de la phase finale de la 28è édition de la CAN féminine séniors de handball a été effectué mercredi soir à Dakar. Sénégal-Côte d’Ivoire et Maroc-Egypte sont notamment les chocs au programme.

Les équipes qualifiées pour la 28è édition de la CAN féminine séniors de handball sont désormais fixées sur leur sort. Le tirage au sort du tournoi a été effectué mercredi soir à Dakar. Tenant du titre, l’Angola a hérité du groupe A. Les Palancas Negras vont en découdre avec la République démocratique du Congo (RDC), le Cap vert et l’Algérie.

Pays organisateur, le Sénégal jouera dans le Groupe C avec le Cameroun, Madagascar et la Côte d’Ivoire. Le Maroc, lui affrontera la Tunisie, le Congo, la Guinée et l’Egypte dans la poule B. La cérémonie de tirage au sort a été présidée par le ministre sénégalais des sports, Yankhoba Diatara, en présence du président de la Confédération africaine de Handball (CAHB), Mansourou Arémou, du président de la fédération sénégalaise de Handball, Seydou Diouf, et de représentants des pays africains participant à cette 25-ème édition.

Pour rappel, la CAN féminine de handball se tiendra du 09 au 19 novembre prochain . Les quatre équipes qualifiées pour les demi-finales de cette édition participeront à la prochaine Coupe du monde.

Le tirage au sort:

– Poule A: Angola, RDC, Cap vert, Algérie

– Poule B: Tunisie, Congo, Guinée, Maroc, Égypte

– Poule C: Cameroun, Sénégal, Madagascar, Côte d’ivoire