CAN 2027 : la date et les chapeaux pour le tirage au sort des éliminatoires

La CAF organisera mardi au Caire le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2027, première édition coorganisée par trois pays, le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda. Quarante-huit sélections seront réparties en douze groupes de quatre, lançant officiellement la course vers une phase finale prévue du 19 juin au 17 juillet 2027 en Afrique de l’Est.

La Confédération africaine de football (CAF) procèdera mardi 19 mai 2026 au tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2027, a annoncé l’instance dans un communiqué officiel samedi 16 mai. La cérémonie se tiendra à 15h00 heure locale (12h00 GMT) au siège de la Fédération égyptienne de football (EFA) au Caire et sera retransmise en direct sur CAF TV. Quarante-huit sélections seront réparties en douze groupes de quatre équipes pour cette 36e édition, dont la phase finale est prévue du 19 juin au 17 juillet 2027 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.

Ce tirage lancera officiellement la campagne qualificative vers la première CAN coorganisée par trois pays, et le premier tournoi continental organisé en Afrique de l’Est depuis l’édition éthiopienne de 1976, selon la CAF.

Les 48 sélections engagées comprennent les trois pays coorganisateurs, Kenya, Tanzanie et Ouganda, qualifiés d’office pour la phase finale mais participant néanmoins aux éliminatoires à des fins de préparation. Dans les neuf groupes sans nation hôte, les deux premiers se qualifieront pour la phase finale. Dans les trois groupes comprenant une nation hôte, seule la première place non déjà attribuée permettra une qualification directe, selon les modalités précisées par la CAF.

Sur les 48 sélections engagées dans les groupes, 42 ont accédé directement à la phase de groupes sur la base du classement FIFA arrêté au 22 décembre 2025. Six nations ont dû passer par un tour préliminaire disputé du 25 au 31 mars 2026 : le Soudan du Sud, le Burundi, la Somalie, le Lesotho, l’Érythrée et l’Éthiopie ont décroché les six billets restants.

Les chapeaux probables selon le classement FIFA

Les quatre chapeaux devraient être constitués selon le dernier classement FIFA en vigueur. Le chapeau 1 regrouperait les douze premières nations africaines : le Maroc, tenant du titre après que la CAF lui a attribué le trophée de l’édition 2025 en remplacement du Sénégal initialement déclaré vainqueur à la suite de décisions disciplinaires, le Sénégal, le Nigeria, l’Algérie, l’Égypte, la Côte d’Ivoire, la Tunisie, le Cameroun, la République démocratique du Congo, le Mali, l’Afrique du Sud et le Burkina Faso.

Le chapeau 2 intégrerait notamment le Ghana, le Cap-Vert, la Guinée, le Gabon, l’Angola, le Bénin, la Zambie, le Mozambique, Madagascar, la Guinée équatoriale et les Comores. Les chapeaux 3 et 4 réuniraient des nations en quête de retour à la phase finale, comme la Mauritanie ou la Gambie, et des sélections cherchant une première qualification, parmi lesquelles l’Érythrée et le Soudan du Sud. La composition définitive des chapeaux sera arrêtée par la CAF lors de la cérémonie et pourra différer des projections ci-dessus en fonction d’une actualisation du classement FIFA.

Les éliminatoires se dérouleront sur trois fenêtres internationales FIFA : les journées 1 et 2 du 21 septembre au 6 octobre 2026, les journées 3 et 4 du 9 au 17 novembre 2026, et les journées 5 et 6, décisives pour la qualification, du 22 au 30 mars 2027. Les dates du match d’ouverture du 19 juin 2027 et de la finale du 17 juillet ont été approuvées par le Conseil de la FIFA lors de sa réunion à Vancouver. La CAF a indiqué qu’elle communiquerait ultérieurement les pays hôtes de ces deux rencontres parmi les trois coorganisateurs.