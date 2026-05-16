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Manchester City dompte Chelsea et s’offre la FA Cup

Dominateur mais longtemps contrarié par Chelsea FC, Manchester City a fini par faire la différence grâce à Antoine Semenyo pour s’offrir la FA Cup. Un succès précieux pour les hommes de Pep Guardiola, toujours en course pour un doublé national en cette fin de saison.

Romaric Déguénon
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Football
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Manchester City dompte Chelsea et s’offre la FA Cup
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Manchester City a remporté la FA Cup en s’imposant face à Chelsea FC (1-0) au terme d’une finale longtemps indécise disputée à Wembley. Après leur élimination précoce en Ligue des champions, les hommes de Pep Guardiola voulaient sauver leur saison avec un nouveau trophée, tandis que Chelsea jouait une grande partie de son avenir européen.

Dès le début de la rencontre, Manchester City a pris le contrôle du jeu grâce à sa maîtrise technique et à l’activité de Jérémy Doku et Erling Haaland. Le Norvégien a cru ouvrir le score en première période, mais le but a finalement été refusé pour une position de hors-jeu. Malgré plusieurs occasions mancuniennes, Chelsea a résisté grâce à son gardien et une défense plus solide qu’attendu.

Au retour des vestiaires, les Blues ont affiché un visage plus ambitieux et ont même réclamé un penalty après un contact litigieux dans la surface, sans obtenir gain de cause. Mais alors que la rencontre semblait se diriger vers une prolongation, City a trouvé la faille. Après un énorme travail d’Haaland, Antoine Semenyo a inscrit l’unique but du match d’un geste plein d’audace à la 72e minute. Chelsea a tenté de réagir dans la foulée, sans réussite. Manchester City décroche ainsi son deuxième trophée de la saison et peut encore rêver d’un doublé national.




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