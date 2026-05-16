Nigeria ou Italie: Michael Kayode a tranché

Michael Kayode a confirmé sa volonté de représenter l’Italie au niveau senior, malgré sa double éligibilité avec le Nigeria. Le défenseur de Brentford FC, passé par ACF Fiorentina, espère désormais franchir un cap avec la Nazionale et figurer prochainement dans les plans de Luciano Spalletti.

Michael Kayode a tranché concernant son avenir international. Le défenseur de Brentford FC a affirmé son désir de représenter l’Italie au plus haut niveau, malgré l’intérêt du Nigeria. Né à Borgomanero de parents nigérians, le latéral droit reste éligible pour porter les couleurs des Super Eagles. Mais après avoir gravi toutes les étapes avec les sélections de jeunes italiennes, Kayode ne cache pas sa volonté de poursuivre son aventure avec la Nazionale.

L’ancien joueur de ACF Fiorentina a réaffirmé son attachement au maillot italien dans un entretien accordé à Tuttosport. « Je donnerai toujours la priorité à l’Italie. J’ai grandi avec le maillot des Azzurri chez les jeunes et j’espère réaliser ce rêve le plus vite possible », a confié le joueur de 21 ans. Auteur de prestations remarquées cette saison en Premier League, Kayode pourrait prochainement franchir un nouveau cap. Le défenseur est pressenti pour intégrer la prochaine liste de Luciano Spalletti en vue des rencontres amicales face au Luxembourg et à la Grèce en juin.







