Nommé à la tête de Chelsea, les premiers mots de Xabi Alonso

Xabi Alonso a été officiellement présenté ce dimanche comme le nouveau manager de Chelsea Football Club, au lendemain de la défaite des Blues en finale de la FA Cup contre Manchester City. L’Espagnol de 44 ans, ancien entraîneur du Bayer Leverkusen et du Real Madrid, a signé un contrat de quatre ans à Stamford Bridge, à compter du 1er juillet 2026. Il succède à l’intérimaire Liam Rosenior à la tête du club londonien.

Présenté ce même dimanche matin, Alonso a tenu à afficher d’emblée son ambition. « Chelsea est l’un des plus grands clubs de football au monde et je suis extrêmement fier de devenir l’entraîneur de ce grand club », a-t-il déclaré selon Footmercato. Sur la vision partagée avec la direction, Alonso estqiue que « D’après mes échanges avec le groupe de propriétaires et la direction sportive, il est clair que nous partageons la même ambition. Nous voulons bâtir une équipe capable de rivaliser régulièrement au plus haut niveau et de se battre pour des trophées. » L’Espagnol a enfin esquissé la culture qu’il entend installer à Stamford Bridge. « L’effectif regorge de talent et ce club possède un potentiel énorme. L’accent est mis sur le travail acharné, la construction d’une culture saine et la conquête de trophées. » a t-il indiqué.

Alonso prendra ses fonctions le 1er juillet 2026, soit six semaines avant le début de la préparation estivale des clubs de Premier League pour la saison 2026-2027.

Un détail symbolique distingue cette nomination des précédentes. Alonso reçoit le titre de manager et non de simple head coach, ce qui lui confère un pouvoir de décision élargi sur les questions sportives, notamment dans le domaine des transferts. Ce statut, rare dans le football anglais moderne, marque la volonté du groupe de propriétaires BlueCo de placer Alonso au centre du projet sportif à long terme de Chelsea.

Un profil forgé par deux expériences d’exception

Xabi Alonso avait mené le Bayer Leverkusen à un titre de champion d’Allemagne invaincu en 2023-2024, exploit unique dans l’histoire de la Bundesliga, avant de prendre les rênes du Real Madrid. Il retrouve la Premier League en tant qu’entraîneur, lui qui avait évolué comme joueur à Liverpool de 2004 à 2009. Chelsea, qui n’a pas remporté de titre de Premier League depuis la saison 2016-2017, voit en l’Espagnol l’homme capable de ramener le club au sommet du football anglais et européen.liverpool+1