Can 2025 : l’Ambassade du Maroc au Sénégal appelle au calme et à la responsabilité des supporters

La récente décision de la Confédération africaine de football d’accorder la CAN 2025 au Maroc par voie disciplinaire a suscité une vague de réactions sur les réseaux sociaux. Face à cette agitation, l’ambassade du Royaume du Maroc à Dakar a choisi de rompre le silence pour appeler au calme et au respect mutuel.

Dans une note adressée à la communauté marocaine résidant au Sénégal, la représentation diplomatique rappelle que le sport doit favoriser le rapprochement entre les peuples et non alimenter les tensions. Elle souligne que le résultat d’une rencontre sportive ne peut servir de justification à des excès ou à des propos déplacés entre nations amies.

L’ambassade invite ses ressortissants à faire preuve de retenue, de discernement et de responsabilité, que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans leurs échanges en ligne. Le communiqué insiste sur l’obligation de se conformer aux lois en vigueur dans le pays d’accueil tout en témoignant de courtoisie envers les citoyens sénégalais.

Hommage aux autorités sénégalaises et appel au maintien des relations

Le message officiel rend également hommage aux autorités sénégalaises pour les mesures prises afin d’assurer la sécurité des Marocains présents sur le territoire et la protection de leurs biens depuis la finale. Cette attention est présentée comme une illustration des valeurs d’hospitalité et de Teranga propres au Sénégal.

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