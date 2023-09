CAN 2023 (Q): André Onana confirme sa présence avec la sélection camerounaise

-Publicité-

Dans un long post sur ses réseaux sociaux, André Onana a dissipé le doute sur sa présence avec les Lions Indomptables lors de la 6è journée des éliminatoires de la CAN 2023. Le gardien de but de Manchester United a renouvelé son amour éternel pour le Cameroun et la sélection nationale.

Convoqué avec les Lions Indomptables pour la sixième journée des éliminatoires de la CAN 2023, André Onana avait laissé un message énigmatique sur ses réseaux. « Le mensonge donne des fleurs, mais pas de fruits», avait écrit le portier mancunien sur sa story sur Instagram. De quoi faire dire à certains internautes que le joueur des Red Devils n’honorera pas de sa présence ce rendez-vous décisif. Des doutes finalement dissipés par le natif de Nkol Ngok.

Dans un long texte relayé par la presse locale, André Onana a confirme sa présence : « Dans le monde du football, tout comme dans la vie, des moments déterminants surviennent, exigeant des choix cruciaux. Ces derniers mois, j’ai été confronté à des épreuves marquées par l’injustice et la manipulation. Pourtant, mon amour et mon attachement inébranlables envers ma patrie, le Cameroun, demeurent intacts. Mon désir de représenter mon pays n’a jamais fléchi depuis ma jeunesse, et cette aspiration demeure une part indissociable de mon identité. Rien ni personne ne saurait ébranler cette conviction ».

Et d’ajouter: « Je réponds à l’appel de ma nation avec une certitude inébranlable, conscient que mon retour ne vise pas seulement à honorer mon rêve, mais également à répondre à l’attente et au soutien des Camerounais, qui méritent une équipe nationale déterminée à briller. Face à la manipulation, au mensonge et à l’abus de pouvoir, je choisis de demeurer fidèle à mon idéal, en représentant avec fierté un pays qui mérite notre engagement sincère. C’est le moment de nous unir, d’œuvrer en harmonie pour notre bien commun : le Cameroun. Mes grandes pensées vont à l’endroit du peuple camerounais à qui je dis infiniment merci pour son soutien et que j’ai hâte de retrouver ».

Pour rappel, le Cameroun affronte le Burundi le 12 septembre prochain à Garoua. Second du groupe C avec 4 points, les Lions Indomptables sont au coude-à-coude avec leurs adversaires, 4 unités également au compteur. Un match nul permettrait aux hommes du sélectionneur Rigobert Song de valider leur ticket pour le voyage en terre ivoirienne.

