CAN 2023: Onyogo lance le choc Gambie-Cameroun

L’arrière-gauche camerounais, Onyogo Bitolo, a assuré que les Lions Indomptables sont déterminés à battre la Gambie pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la CAN 2023, alors que les deux équipes s’affrontent ce mardi à l’occasion de la dernière journée du groupe C.

Accroché par la Guinée (1-1) et battu par le Sénégal (1-3), le Cameroun n’a plus droit à l’erreur. Les Lions Indomptables doivent impérativement remporter leur dernier match du groupe C pour espérer atteindre les huitièmes de finale. Une dernière chance pour les poulains du sélectionneur Rigobert Song qui vont défier la Gambie, en quête de ses trois premiers points dans cette compétition.

Mais dans le camp camerounais, on reste serein quant à la qualification pour le second tour. C’est le cas d’Onyogo Bitolo qui a réagi à ce choc contre les Scorpions, mardi. Selon ses écrits sur les réseaux sociaux, le Cameroun gagnera face la Gambie pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Pour le latéral gauche, c’est à partir de la phase éliminatoire que les siens montreront leur vrai visage.

« Rendez-vous mardi ! On gagne et on se qualifie. C’est à partir du deuxième tour que vous allez voir la magie. Vous les petits joueurs, vous allez sortir au premier tour. Nous, c’est devant. La défaite face au Sénégal, c’est le schéma. Actuellement, on devient très sérieux et très dangereux », a-t-il lancé. Visiblement, on a toujours la grande bouche dans la tanière des Lions, malgré deux sorties ratées, avec une équipe qui peine à convaincre.