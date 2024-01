CAN 2023: André Ayew égale un vieux record de Rigobert Song et Ahmed Hassan

-Publicité-

Impuissant la semaine dernière lors de la défaite contre le Cap-Vert (1-2), André Ayew entre un peu plus dans l’histoire de la Coupe d’Afrique. Le capitaine du Ghana compte désormais huit participations à une phase finale d’une CAN, égalant un vieux record détenu par les légendes Rigobert Song et Ahmed Hassan.

Il n’avait que 18 ans lorsqu’il faisait ses débuts avec les Black Stars dans une phase finale d’une Coupe d’Afrique des nations. André Ayew avait disputé sa première CAN avec le Ghana lors de l’édition 2008 organisée par son pays. Depuis, l’ancien milieu de terrain de l’OM enchaine les participations avec sa sélection nationale.

Titulaire face au Cap-Vert (1-2) dimanche dernier, lors de la première journée du groupe B à la CAN 2023, le joueur de 34 ans a porté son total à huit dans ce tournoi continental. De quoi lui permettre d’égaler un vieux record détenu par le Camerounais Rigobert Song et l’Egyptien Ahmed Hassan. L’ancien capitaine des Lions Indomptables avait atteint ce chiffre lors de la CAN 2010 en Angola. A noter que l’attaquant tunisien, Youssef Msakni, détient aussi le même record désormais.

André Ayew compte actuellement 118 sélections avec le Ghana dont 35 en Coupe d’Afrique et 24 buts. La seule fois où il a manqué la compétition malgré la qualification de son équipe nationale fut la CAN 2013. Il n’y avait pas participé après avoir été exclu par le sélectionneur James Kwesi Appiah, pour avoir retrouvé l’équipe après la date limite fixée pour le début du stage des Black Stars.