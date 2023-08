Cameroun: Paul Biya effectue un remaniement urgent au sein de l’armée

Par le biais d’un décret daté du 30 août 2023, le Président Paul Biya a procédé à des nominations au sein de l’unité administrative centrale du ministère de la Défense.

Alors que le 30 août 2023, des militaires putschistes qui ont mis « fin au régime en place » au Gabon mercredi, destituant le président sortant Ali Bongo Ondimba, le président camerounais a signé et publié, ce même mercredi 30 août, un décret portant nomination de responsables dans l’armée. Les nominations concernent des postes au sein de structures placées sous l’autorité du ministre délégué à la Présidence chargé de la Défense, du secrétariat central, et des états-majors généraux.

Parmi les postes affectés figurent ceux de contrôleurs généraux des armées et d’inspecteurs généraux. En nommant des responsables compétents et expérimentés, le président nonagénaire vise à renforcer les capacités de défense du pays et à répondre aux défis sécuritaires actuels.

Alors que le président Ali Bongo, au pouvoir depuis 14 ans, s’apprêtait à être réélu pour un 3e mandat, des militaires ont pris la parole à la télévision et déclaré mettre « fin au régime en place ». Le général Brice Oligui Nguema, chef de la garde présidentielle et leader des putschistes, a été choisi pour être le « président de la transition ».

Ali Bongo a été placé en résidence surveillée avec sa famille et ses médecins. Une série d’arrestations ont également visé l’un de ses fils et six autres hauts responsables du régime.