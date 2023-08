Cameroun: Muriel Blanche au cœur d’un scandale

- Publicité-

La célèbre actrice et influenceuse camerounaise Muriel Blanche est au cœur d’un scandale médiatique qui fait grand bruit sur la toile.

Il y a quelques semaines, des photographies du mariage traditionnel de la célébrité camerounaise Muriel Blanche ont fuité Il semble que l’actrice soit tombée des nues si elle pensait avoir trouvé le prince charmant.

En réalité, Steven Rodrigue Nbienou, le fiancé mystérieux, serait officiellement uni à une femme russe qui aurait pris la décision de sorti enfin du silence. “L’épouse légitime du “fiancé” de Muriel des braves a subitement réapparu sur TikTok sous le pseudo ou compte “anyany7”. D’origine russe, elle affirme et confirme qu’elle est toujours officiellement l’épouse de son chéri… Elle précise que le mariage scellé au pays de “Poutine le grand” où Chantal Biya était tellement aux anges de se filmer il y a quelques semaines a été transcrite au Cameroun donc légalisé au “continent” tout en insistant sur le fait qu’il n’a jamais été question de divorce entre elle et son mari et qu’elle vit entre la Russie et le Cameroun avec leurs enfants. Par conséquent, Steven Rodrigue Nbienou son époux qui est marié avec elle sous le régime de la monogamie, ne peut se marier à une autre femme et d’autant plus que leur mariage se porte bien. » Affirme le lanceur d’alerte Jacques Jorel Zang sur sa page Facebook.

Les fans de Muriel Blanche et les observateurs de la scène médiatique sont évidemment touchés par ce scandale. En réponse à cette question, des opinions divergentes ont été exprimées sur la toile.

