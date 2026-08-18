Cameroun : les Lionnes indomptables, championnes d’Afrique 2026, font un retour triomphal à Yaoundé

Sacrées championnes d’Afrique après leur victoire 3-0 contre le Malawi en finale de la CAN féminine 2026, les joueuses camerounaises ont retrouvé Yaoundé lundi 17 août. Une foule nombreuse les attendait à l’aéroport international de Yaoundé-Nsimalen pour célébrer le premier titre continental de la sélection féminine.

L’avion transportant la délégation camerounaise s’est posé en début d’après-midi sur le tarmac de l’aéroport. À son arrivée, l’appareil a été accueilli par le traditionnel salut des pompiers, réalisé sous les jets d’eau de deux camions.

Les joueuses ont ensuite reçu une rose à leur descente d’avion, avant que l’hymne national ne soit joué en leur honneur. L’attaquante Rose Bella a salué l’accueil réservé à l’équipe : « La joie est immense ! Nous sommes éblouies par l’accueil et les encouragements du public ! »

La milieu de terrain Toko Njoya a également exprimé son émotion devant la mobilisation populaire. « Voir autant de Camerounais, cela montre que l’on est accompagné, peut-être pas toujours de près, mais en tout cas de loin », a-t-elle déclaré.

Il a fallu plusieurs minutes à la délégation pour traverser l’aéroport, alors que supporters, familles et anonymes tentaient d’approcher les championnes et leur trophée. La foule était venue saluer une victoire attendue de longue date par le football féminin camerounais.

Le Cameroun a remporté la finale de la CAN féminine 2026 sur le score de 3-0 face au Malawi, au Maroc. Ce succès constitue le premier sacre continental des Lionnes indomptables.