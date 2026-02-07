Cameroun Elite One – 4e journée : Panthère du Ndé contre Gazelle FA

La quatrième journée de l’Elite One camerounaise se déroule les dimanche 8 et lundi 9 février 2026, avec pour sommet l’opposition entre la Panthère Sportive du Ndé et Gazelle FA de Garoua.

La Panthère, installée en tête avec 7 points, arrive à ce rendez-vous après deux succès et un match nul lors des trois premières rencontres. Compacte défensivement et réaliste dans les moments décisifs, l’équipe de Bandjoun affiche une confiance palpable. Ses visiteurs, Gazelle FA, suivent de près avec 6 unités et n’ont connu qu’une seule défaite : après un démarrage réussi ponctué de deux victoires, les Garoua boys veulent profiter de ce déplacement pour ravir la première place.

La journée met également la pression sur Dynamo de Douala, battue lors de la dernière levée après un enchaînement de succès. L’ex-leader doit réagir rapidement au stade annexe de Bépanda pour ne pas se laisser décrocher du haut du classement.

Troisième avec 5 points, l’Aigle Royal de la Menoua n’a pas encore perdu après trois matches. Organisée et méthodique, l’équipe de l’Ouest peut exploiter les incertitudes adverses pour confirmer la qualité de son début de saison.

Champion en titre, la Colombe Sportive du Dja et Lobo, qui a lancé sa campagne en s’imposant (1-0) contre la Dynamo, reçoit AS Fortuna de Mfou au stade militaire de Yaoundé. Les tenants du titre ont l’occasion d’enchaîner et d’aligner un deuxième succès consécutif face à une Fortuna en quête de repères.

Coton Sport de Garoua, vainqueur à Limbé lors de la précédente journée, se déplace à Melong pour défier le Stade Renard. Les locaux, volontaires mais irréguliers, tenteront de tirer avantage de leur terrain pour freiner la dynamique des Galactiques, encore en reconstruction mais redoutables.

Le Canon Sportif de Yaoundé, toujours sans but inscrit après trois journées, aborde un match crucial contre l’Aigle Royal du Moungo. Pour le Kpa-Kum, il s’agit de rompre la disette offensive et d’éviter de s’enliser dans la zone rouge, tandis que l’Aigle du Moungo recherche la victoire après plusieurs partages de points.

À Bafang, Unisport et Victoria United s’affrontent dans un duel entre équipes en quête de redressement. La programmation se clôturera lundi 9 février par la rencontre entre Fauve Azur Elite et PWD de Bamenda, deux formations capables d’à-coups mais encore irrégulières.

Programme de la 4ᵉ journée – Elite One

Dimanche 8 février 2026

Colombe Sportive vs AS Fortuna (Stade militaire, Yaoundé)

Aigle Royal du Moungo vs Canon Sportif (Stade de Melong)

Stade Renard vs Coton Sport (Stade de Melong)

Panthère du Ndé vs Gazelle FA (Stade de Bandjoun)

Dynamo de Douala vs Aigle Royal de la Menoua (Stade annexe de Bépanda)

Unisport de Bafang vs Victoria United (Stade de Bafang)

Lundi 9 février 2026