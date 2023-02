Cameroun – Assassinat du journaliste Martinez Zogo: l’homme d’affaire Amougou Belinga arrêté

L’influent homme d’affaire Amougou Belinga, principal suspect dans l’affaire de l’assassinat du journaliste Martinez Zogo, a été arrêté ce lundi matin à son domicile et conduit au SED.

Arreté à son domicile à Yaoundé, ce lundi 06 février 2023, l’homme d’affaire Amougou Belinga, principal suspect dans l’enquête sur le meurtre du journaliste camerounais Martinez Zogo a été placé en détention. Il est soupçonné d’être le commanditaire de cet assassinat.

D’après nos informations, deux proches de l’homme d’affaire ont également été arrêtés dans le cadre de cette affaire de meurtre datant de deux semaines et qui tient en haleine la presse camerounaise. Il s’agit de l’ancien commandant de la Garde présidentielle, le colonel retraité connu pour être le beau-père de Jean-Pierre Amougou Belinga et du journaliste Directeur général du groupe de médias de cet homme d’affaires, à savoir Bruno Bidjang.

Les trois personnes arrêtées sont en audition dans les locaux du Secrétariat d’État à la défense -SED), le très redouté SED où les enquêtes sont concentrées depuis la mise sur pied de la commission d’enquête mixte police-gendarmerie.

L’affairisme et la corruption

Martinez Zogo était le directeur général de la radio privée Amplitude FM et animateur vedette d’une émission quotidienne, « Embouteillage », dans laquelle il dénonçait régulièrement l’affairisme et la corruption dans ce pays d’Afrique centrale dirigé d’une main de fer depuis plus de quarante ans par un même homme, le président Paul Biya, et son tout-puissant parti.

Enlevé le 17 janvier par des inconnus dans la banlieue de la capitale Yaoundé devant un poste de gendarmerie, Arsène Salomon Mbani Zogo, dit « Martinez », 50 ans, avait été retrouvé mort cinq jours plus tard. « Son corps a manifestement subi d’importants sévices », avait annoncé le gouvernement.