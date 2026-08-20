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Cameroun: appel à une mobilisation massive du RDPC à Yaoundé pour le retour de Paul Biya

​Le président de la section RDPC Mfoundi I et maire de la commune d’arrondissement de Yaoundé 1er, Jean-Marie Abouna, a rendu public un communiqué invitant les militants et militantes de sa circonscription politique à se rassembler ce jeudi 20 août 2026, dès 14 heures, sur l’esplanade du Palais de l’Unité.

Edouard Djogbénou
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Politique
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Cameroun: appel à une mobilisation massive du RDPC à Yaoundé pour le retour de Paul Biya
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​Cette mobilisation fait suite au retour au pays du chef de l’État, Paul Biya, président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), et de son épouse Chantal Biya, au terme d’un séjour privé en Europe.

​À travers ce rassemblement, le responsable local du parti au pouvoir entend réserver au couple présidentiel un accueil chaleureux et marquer l’attachement de la base militante envers le chef de l’État.

Ordre et discipline de rigueur

​Dans sa note officielle, Jean-Marie Abouna insiste sur le caractère structuré de ce regroupement, appelant les partisans à manifester leur ferveur dans l’ordre et la discipline.

Pour la section RDPC Mfoundi I, cette présence massive sur le parvis de la présidence vise à réaffirmer la fidélité des militants envers Paul Biya et à renouveler leur engagement politique à ses côtés.

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