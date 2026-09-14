Nigeria-Inde : Shettima et Modi resserrent les liens sur défense, énergie et ordre mondial

Le Nigeria et l’Inde ont décidé dimanche 13 septembre à New Delhi de renforcer leur partenariat stratégique après une rencontre entre le vice-président nigérian Kashim Shettima et le Premier ministre indien Narendra Modi , en marge du sommet des BRICS .

Les deux dirigeants ont passé en revue la coopération bilatérale dans le commerce et l’investissement, la défense et la sécurité, l’énergie, l’agriculture, la santé et les technologies numériques. Le compte rendu officiel indien indique qu’ils ont réaffirmé leur volonté d’approfondir le partenariat stratégique entre Abuja et New Delhi.

Sur le plan politique, Kashim Shettima et Narendra Modi ont également échangé sur les priorités du Sud global. Ils ont insisté sur une coordination plus étroite dans les enceintes multilatérales et sur la recherche d’un ordre international plus représentatif, inclusif et multipolaire.

La séquence intervient alors que le Nigeria cherche à accroître son poids dans les débats sur la gouvernance mondiale. Dans l’intervention prononcée au nom du président Bola Tinubu au sommet, Shettima a réaffirmé le soutien d’Abuja à une réforme du Conseil de sécurité des Nations unies et du système financier international afin de mieux refléter les réalités économiques et démographiques actuelles.

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Le Nigeria participe aux BRICS avec le statut de pays partenaire depuis janvier 2025. Ce format permet à Abuja de prendre part à plusieurs échanges du bloc sans disposer du statut de membre à part entière.

La délégation nigériane à New Delhi comprend plusieurs membres du gouvernement, dont les ministres des Affaires étrangères, de l’Industrie, du Commerce et de l’Investissement, de la Communication et du Numérique, des Affaires humanitaires, des Femmes ainsi que de la Science et de la Technologie.