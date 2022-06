« ça raconte une histoire vraie… »: Yemi Alade se confie sur son hit Johnny

Classée aujourd’hui au premier rang des artistes féminines africaines les plus connues dans le monde, Yemi Alade s’est fait connaître grâce à son morceau Johnny. Plus de huit ans après la sortie de ce titre qui a connu un succès époustouflant, la chanteuse a décidé de se confier sur la source de son inspiration.

Pour ceux qui ne le savent pas, la reine de l’Afro pop nigériane Yemi Alade s’est révélée au monde en 2014 à travers son titre culte Johnny devenu aujourd’hui un hit. Si la musique elle-même a d’abord suscité un engouement sans précédent auprès du public, il faut dire que le message que véhicule la chanson a également propulsé le tube au sommet.

Interrogée récemment sur les débuts de sa carrière, la diva nigériane a saisi l’occasion pour expliquer à l’opinion publique la raison pour laquelle elle aime faire du highlife, un style de musique africain apparu dans les années 1900 à Accra en Côte-de-l’Or.

« En tant qu’artiste femme, j’ai toujours adoré le RnB et la Soûl. Et « Johnny » est highlife. Je n’aurai jamais pensé enregistrer une chanson highlife. Mais je suis ouverte à l’idée car j’ai grandi dans une famille où mon père écoutait de la musique traditionnelle, comme de la musique juju du côté yoruba et ma mère écoute du highlife, du côté igbo. Et mes grands frères écoutaient du RnB, Usher, Mariah Carey, Brandy… Alors quand j’ai commencé à faire du highlife, j’étais surprise. Mais est ce que je savais que ça serait un tel hit ? Absolument pas« , a-t-elle indiqué.

Pour montrer que c’était vraiment le coup du destin, Yemi Aladé a révélé que la chanson a fuité. « Cette chanson (Johnny) a fuité, ni moi, ni mon équipe n’ont sorti officiellement cette chanson en mon nom, elle a fuité. Et ça lancé cette véritable folie ! Johnny est devenu fou« .

Parlant enfin de sa source d’inspiration, la reine de l’Afro pop a révélé que le hit Johnny raconte une histoire vraie. « Pour être honnête, Johnny raconte une histoire vraie, ça s’est vraiment passé et vous pouvez me croire, j’ai été gentille dans la chanson. Merci Johnny, je dois l’afficher sur un grand panneau« , a-t-elle plaisanté.