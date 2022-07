« ça ne m’intéresse plus »: Emma Dobre à propos du mariage

Emma Dobre ne fait jamais dans la dentelle lorsqu’il s’agit de se confier sur sa vie privée. De passage dans les locaux de Life Radio, la productrice de Kerozen l’a une fois encore prouvé en révélant clairement qu’elle n’est plus intéressée par le mariage.

Alors qu’elle occupe une place de choix parmi les femmes les plus influentes du showbiz Ivoirien, Emma Dobre n’a malheureusement pas connu le même succès sur le plan matrimonial. Pour preuve, sa relation amoureuse avec l’artiste Saga la légende bat de l’aile depuis quelques mois suite aux récentes déclarations de ce dernier sur la collaboration entre son épouse et l’artiste Kerozen.

En effet, Saga la légende qui fait également partie du label Emma Dobre Prod avait clairement révélé que la relation qui unit Kerozen à son épouse serait nettement meilleure que celle qui le relie lui à sa productrice. « Moi, ce que je vais faire, c’est simple. Je ne veux pas que mon travail soit lié à mes relations. Moi, je vais vous laisser continuer votre chemin ensemble, toi et ton artiste que tu aimes tant ; comme ça, il n’y aura pas de problème, tu n’auras pas de parti pris. Vous allez continuer votre production. Moi je me retire », avait indiqé Saga La Légende.

Visiblement blessée par cette déclaration de son ex époux, Emma Dobre n’avait pas tardé à annoncer publiquement sa rupture avec le Sosie de Douk Saga. « Kerozen est, à la base, un ami. Il est là pour moi et je suis là pour lui. Personne ne peut me séparer de Kerozen. Avec Saga Junior, c’est la rupture ! Je ne le considère plus comme mon copain après ce qu’il a dit là », a révélé Emma Dobré lors de son passage à l’émission peopl’Emik sur La 3.

Devenue célibataire à nouveau, la patronne de Emma Dobre Prod a été reçue sur une émission de Life Radio quelques mois après sa rupture amoureuse. Interrogée sur ce qu’elle pense désormais du mariage, la productrice de Kerozen a ouvertement révélé qu’elle n’est plus intéressée. « Franchement, mariage et enfants, ça ne m’intéresse pas, même pas. J’ai fait 15 ans de mariage, avec 2 enfants. Je ne regrette rien aujourd’hui », a répondu la productrice ivoirienne.