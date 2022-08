Burna Boy impuissant ? Son ex Stefflon fait de croustillantes révélations sur les raisons de leur rupture

Près d’un an après sa rupture avec le géant de l’Afrique Burna Boy, la rappeuse britannique Stefflon Don a décidé enfin de lever le voile sur les principales raisons qui sous-tendent cette séparation.

C’est désormais un secret de polichinelle. Le chanteur nigérian primé aux Grammy Awards, Burna Boy est toujours célibataire à l’âge de 31 ans. Un statut qu’il garde depuis quelques mois après la rupture d’avec la chanteuse britannique Stefflon Don pour des raisons inconnues du public.

Mais depuis l’annonce de leur rupture, la chanteuse Stefflon Don, de son vrai nom Stephanie Allen ne rate jamais l’occasion de lancer des piques à son ex. Elle vient encore de le prouver à travers un nouveau message très étrange qui suscite une avalanche de réactions sur la toile.

En effet, Stefflon Don a dans un post sur son Instagram comparé le talent de son ex petit-ami à son collègue Wizkid. Mieux, elle est allée loin en révélant que le célèbre chanteur nigérian qui fait la fierté de toute l’Afrique souffrirait d’une impuissance sexuelle et c’est donc la raison pour laquelle, elle l’aurait quitté.

« J’ai rompu avec Burna Boy parce qu’il ne peut pas me satisfaire au lit, il a de l’ego et il est jaloux de Wizkid bien qu’il sache que Wizkid est plus grand que lui. Je ne voulais donc pas le mentionner avant, mais je dois le dire… Votre « géant africain » est un homme impuissant. Je l’ai quitté parce qu’il ne pouvait pas me donner un bébé », a-t-elle indiqué.

Pour l’heure, Damini Ebunoluwa Ogulu, plus connu sous le nom de Burna Boy n’a pas encore réagi à propos de ces révélations chocs qui suscitent déjà beaucoup de réactions sur la toile.