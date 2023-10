Burkina: un réseau de présumés délinquants démantelé à Bobo-Dioulasso

- Publicité-

Le Service Régional de la Police Judiciaire des Hauts-Bassins a mis fin aux activités illicites d’un réseau de présumés délinquants dans la ville de Bobo-Dioulasso et environnants. Fort de neuf (09) membres, dont l’âge est compris entre 16 et 25 ans, le gang s’était spécialisé dans les braquages, vols et agressions à main armée et les cambriolages de boutiques.

La police burkinabé a annoncé avoir démantelé un réseau de présumés délinquants à Bobo-Dioulasso. Le mode opératoire des membres du groupe consistait au repérage préalable des boutiques et autres lieux de commerce. Ensuite, ils planifiaient leurs projets d’opération qu’ils mettaient en exécution entre 02heures et 03heures du matin. Après chaque forfait commis, ils se refugiaient dans une villa qu’ils ont louée à cet effet, où ils passaient quelques jours et ne sortaient que la nuit tombée pour prendre d’assaut les maquis et les boîtes de nuit.

Il est à noter que le groupe a à son actif plus d’une dizaine de boutiques cambriolées dans plusieurs secteurs de la ville de Bobo-Dioulasso.

Grâce à la collaboration des populations, le réseau a été démantelé avec succès et plusieurs objets saisis, notamment deux (02) pistolets automatiques, des munitions, des vélomoteurs, du cannabis, des effets d’habillement et des cartouches de cigarette.