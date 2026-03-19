Burkina : Twellium Industrie réunit chrétiens et musulmans pour une rupture collective à Bobo-Dioulasso

Le mercredi 18 mars 2026, à Bobo‑Dioulasso, Twellium Industrie Burkina Faso a organisé une rupture collective pour ses employés, profitant de la coïncidence entre le Carême chrétien et le mois de jeûne musulman. L’événement, présenté par l’entreprise comme une action de vivre‑ensemble, a rassemblé des collaborateurs de confessions différentes et a été marqué par une forte mobilisation et des échanges qualifiés de fructueux par les organisateurs.

Basée à Bobo‑Dioulasso, Twellium Industrie est un acteur majeur du secteur agroalimentaire au Burkina Faso. La société produit des boissons gazeuses (Planet, American Cola), des boissons énergisantes (X‑Plus, X‑Fort), de l’eau minérale (Vimma) ainsi que des produits laitiers et du café. À travers cette rupture collective, l’entreprise affirme vouloir renforcer la cohésion sociale au sein de ses effectifs et contribuer au bien‑être de ses travailleurs.

Adama Diarra, directeur marketing et communication de Twellium Industrie Burkina Faso, a expliqué que l’initiative visait « à créer un cadre de convivialité et de partage entre les travailleurs », profitant du recoupement des périodes de jeûne. Il a souligné la qualité des échanges et le brassage observé lors de la rencontre, estimant que les objectifs fixés par les organisateurs avaient été atteints. Il a par ailleurs indiqué que la direction envisage de rééditer ce type d’action à l’avenir.

Réactions des représentants religieux et ambiance sur le site

Parmi les participants, des représentants des communautés chrétiennes et musulmanes ont pris la parole pour saluer l’initiative. Jean Bado, président du conseil paroissial de l’église de Lafiabougou, a qualifié la rupture collective de « marque de reconnaissance envers toutes les confessions religieuses », précisant que la délégation de son église s’était fortement impliquée et se déclarait satisfaite de la représentation obtenue.

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Du côté musulman, Daouda Gniamou, imam de la mosquée de Twellium Industrie, a mis en avant l’esprit d’ouverture manifesté par l’entreprise. « Nous sommes tous des frères malgré nos différences religieuses », a‑t‑il déclaré, ajoutant qu’il avait rarement été témoin d’une telle démarche en milieu professionnel. Les propos rapportés ont souligné l’importance du respect mutuel et de la fraternité dans le cadre du travail.

Plusieurs employés interrogés sur place ont évoqué le caractère convivial de la rencontre et la diversité des participants, venue des différents services de l’entreprise. Les organisateurs ont organisé la prise en charge logistique de la rupture, indiquant que la manifestation s’était déroulée sur le site de l’entreprise et avait permis des échanges interpersonnels entre collègues habituellement répartis dans plusieurs ateliers et bureaux.

Les responsables de Twellium Industrie ont par ailleurs rappelé le rôle de l’entreprise comme employeur local et acteur économique, en insistant sur la volonté d’améliorer le climat social et le sentiment d’appartenance des salariés, a indiqué Adama Diarra.