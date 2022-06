Burkina: le Parlement autorise le gouvernement à prendre des mesures par ordonnance

Au Burkina Faso, l’Assemblée législative de Transition a annoncé ce lundi, avoir autorisé le gouvernement à prendre des mesures par ordonnance dans le cadre des sujétions liées aux nécessités de la défense nationale.

Le gouvernement burkinabé est désormais autorisé par le parlement à pendre des mesures par ordonnance. L’habilitation accordée couvre la période d’un an et entre en vigueur dès sa promulgation.

Cette loi devrait permettre au gouvernement de prendre des mesures nécessaires aux actions de défense et de sécurité du territoire en conformité avec les textes en vigueur. Elle va également permettre aux forces engagées de mieux organiser et opérationnaliser la lutte contre le terrorisme et la protection des civiles dans les zones à forts défis sécuritaires. Sur le théâtre des opérations, elle leur permettra de disposer de moyens juridiques efficients afin de mener efficacement leurs missions.

« L’objectif principal du gouvernement c’est de pouvoir intervenir rapidement sur les questions de défense nationale dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la défense du territoire dans le sens de la reconquête de l’intégrité de notre territoire. C’est de voir en fonction de l’analyse militaire de la situation, ce qui peut être fait en urgence dans le sens de contrer les terroristes et de défendre les populations civiles », a expliqué le ministre de la Justice pour qui cette loi « n’est pas un chèque en blanc qui est donné au gouvernement ».

Les décisions de l’Assemblée Nationale ont été prises au cours d’une séance qui a été présidée par le premier vice-président de l’institution parlementaire, Dominique Zouré. Le gouvernement a été représenté par maître Barthélémy Kéré, ministre de la Justice, des droits humains, chargé des relations avec le Parlement.