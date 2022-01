Burkina: des manifestants convergent vers la place de la Nation en soutien aux mutins

Alors qu’un coup d’Etat est toujours en cours au Burkina Faso et que le président et plusieurs personnalités du pays sont aux mains des militaires, des burkinabés se sont rués vers la place de l’indépendance dans la capitale Ouagadougou, pour apporter leur soutien à l’armée.

Selon les informations rapportés de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, la place de l’indépendance de la ville est prise d’assaut par des dizaines de burkinabés qui, progressivement, se remplit de manifestants qui apportent leur soutien à l’armée du pays. Cette attitude des burkinabés face à un coup d’Etat contre leur président dénote de la profondeur de la crise de confiance qui prévalait dans le pays des hommes intègres.

Pour rappel, tout a commencé après une manifestation populaire samedi où des centaines de personnes sont sorties dans les rues pour manifester leur mécontentement face à la situation sécuritaire du pays et l’incapacité du président et de son équipe à mettre fin à cela. Les manifestants ont exigé le départ du pouvoir du président Rock Kaboré et de son gouvernement. Ils ont également mis à sac le siège du parti au pouvoir.

#BurkinaFaso : Un groupe de manifestants convergent vers la place de la Nation, au coeur de #Ouagadougou, en chantant l’hymne national en soutien aux soldats mutins. pic.twitter.com/VZAq04imkA — Sophie Douce (@Sophie_Douce) January 24, 2022

Par la suite, le lendemain dès les premières heures, des coups de feu ont été entendus dans plusieurs casernes militaires et on a appris qu’il s’agit d’une mutinerie de soldats en colère qui réclament la réorganisation de leur hiérarchie et plus de moyens pour mener à bien leur travail. Des coups de feu ont ensuite été tirés de nuit autour de la résidence du président et, lundi matin, on apprend qu’il a été arrêté par les militaires et détenu avec le Premier ministre et le président du Parlement. Pour l’heure aucune autre information n’est encore officielle.