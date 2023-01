Burkina: de nouvelles taxes pour décourager la consommation des « boissons très alcoolisées »

Les Burkinabè auront à payer davantage de taxes sur les boissons très alcoolisées et/ou énergisantes, pour compter du 1er janvier 2023.

À compter du 1er janvier 2023, les Burkinabè devront se familiariser avec de nouvelles dispositions fiscales sur les boissons très alcoolisées et/ou énergisantes. Les autorités de la Transition ont décidé d’imposer aux vins, une taxe de 70% ; aux bières et autres boissons alcoolisées, un impôt de 30 ou 70% en fonction de la teneur en alcool. Une taxe de 50% est imposée aux boissons non alcoolisées énergisantes.

Le gouvernement a expliqué cette augmentation par sa volonté de lutter contre la prolifération desdites boissons, « nuisible à la santé des populations », nous rapporte l’Agence de Presse Africaine. Selon l’agence, « les nouvelles mesures fiscales concernent également les tabacs. Le taux de la taxe sur le cigare, la cigarette et le cigarillo est passé de 50% à 55%, conformément à la directive de l’UEMOA. »

En 2016, le Parlement burkinabè avait voté de nouvelles taxes sur les boissons, les jeux de hasard et le foncier, pour financer les objectifs de développement du programme présidentiel. La taxe sur les boissons et les bières avait été revue, et est passée de 25% à 30%. Les revenus sur les jeux de hasard et les casinos, supérieurs à 100 000 F CFA, avaient été assujettis à un prélèvement de 10 %.