Bundesliga J22 : Bayern Munich confirme, Hoffenheim, Leverkusen et Hambourg assurent

La 22e journée de Bundesliga a débuté ce samedi avec un programme chargé où le Bayern Munich s’est illustré en maître. Les transferts de domination se sont soldés par une victoire nette des Bavarois au Werderstadion (3-0), tandis que Hoffenheim, Francfort et Leverkusen ont eux aussi signé des succès. Hambourg a, pour sa part, pris le dessus face à l’Union Berlin.

Les champions en titre n’ont pas attendu longtemps pour imposer leur rythme. Sous un pressing constant, l’équipe de Vincent Kompany a trouvé la faille peu avant la demi-heure de jeu : Harry Kane a d’abord ouvert le score à la 22e minute, puis a confirmé son efficacité en doublant la mise trois minutes plus tard, offrant ainsi un avantage confortable à la pause.

Après la pause, les Munichois ont achevé le travail grâce à Leon Goretzka, auteur du troisième but à la 70e minute. Au classement, le Bayern reste leader avec 57 points, alors que le Werder occupe la 16e place avec 19 unités.

Autres résultats et faits marquants

À la BayArena, Leverkusen a atomisé St. Pauli 4-0. Les locaux ont fait la différence d’entrée en menant déjà 2-0 à la mi-temps après des réalisations signées Jarell Quansah et Patrick Schick aux 13e et 14e minutes. En seconde période, Edmond Tapsoba (52e) et Ernest Poku (78e) ont alourdi la marque. Le Bayer pointe désormais à la 4e place avec 39 points, tandis que St. Pauli reste dans la zone rouge à la 17e position avec 17 points.

Francfort s’est imposé 3-2 face à Mönchengladbach, Hoffenheim a signé un succès net 3-0 contre Fribourg, et Hambourg a battu l’Union Berlin sur le score de 4-0.

Werder Brême – Bayern Munich : 0-3

Leverkusen – St. Pauli : 4-0

Francfort – Mönchengladbach : 3-2

Hoffenheim – Fribourg : 3-0

