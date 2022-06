Buckingham Palace : Prince William aperçu en train de vendre dans les rues de Westminster

Le prince William a été aperçu en train de vendre des journaux Big Issue dans la rue de Westminster quelques jours après la célébration du jubilé de platine de la reine Elizabeth II.

Le duc de Cambridge a enfilé le gilet rouge et la casquette de baseball du magazine Big Issue et travaillait dur pour vendre des copies à Westminster lorsqu’il a été aperçu dans les rues de Londres par un passant. Selon The Mirror, le duc de Cambridge faisait œuvre utile pour l’association caritative lorsqu’il a été vu de l’autre côté de la route le jeudi.

Le surintendant en chef à la retraite de la police du Met, Matthew Gardner, a partagé des photos de William sur son compte Linkedin après la rencontre fortuite de son beau-frère avec l’héritier du trône à Westminster. « Mon beau-frère était à Londres aujourd’hui et a vu une célébrité, alors il a pris une photo à distance. Quel honneur d’avoir un moment privé avec notre futur roi qui était humble et travaillait discrètement en arrière-plan, aidant les plus nécessiteux« , a-t-il écrit en légende. En expliquant davantage la rencontre, M. Gardener a déclaré que son beau-frère ne s’était pas enfui sans mettre la main dans sa poche.

Ferme implication dans les œuvres caritatives

Le prince William et sa femme Kate ont déjà parlé de leur implication dans des œuvres caritatives qui leur tiennent à cœur et souvent inspirées par sa mère, la feue princesse Diana. En 2014, il a visité l’association caritative pour sans-abri Centrepoint et en 2018,sa femme Kate et lui sont allés au centre pour sans-abri The Passage à Westminster.

William avait précédemment révélé comment sa mère l’avait emmené au Passage alors qu’il n’avait que 12 ans avec son frère, le prince Harry. A noter que la princesse Diana a fait du sans-abrisme sa première priorité caritative après avoir rejoint la famille royale et n’a pas eu peur de rencontrer les personnes directement concernées.