« Bravo mon amour », l’ex première dame, Carla Bruni fière de Nicolas Sarkozy

Nicolas Sarkozy et Carla Bruni ont une raison de se réjouir. Sur Instagram ce mardi 29 août, l’ancienne Première dame a exprimé sa fierté quant aux réalisations de son mari.

En cette période de rentrée scolaire, Nicolas Sarkozy est très sollicité par les médias. En effet, l’ancien Président de la République vient de publier un nouveau livre, intitulé « Le Temps des combats » et édité par Fayard.

Sorti le 22 août dernier, le livre connaît un succès important, comme le révèlent les chiffres fournis par la maison d’édition. En seulement une semaine, 23 631 exemplaires de ce récit de son second mandat, de 2009 à 2011, ont été vendus.

Carla Bruni fière de Nicolas Sarkozy

Cette réussite a été chaleureusement applaudie par son épouse, Carla Bruni, qui a exprimé sa fierté dans une story Instagram. « Bravo mon amour », a-t-elle écrit ce mardi 29 août. Ce succès, également palpable lors des séances de dédicaces en France, a comblé d’admiration l’auteur du livre.

Sur le réseau social X (anciennement Twitter), Nicolas Sarkozy a tenu à remercier ses lectrices et lecteurs, hommes et femmes, pour leur soutien et leur fidélité : « Tellement touché ! Merci à toutes et à tous d’être là pour Le Temps des Combats. Le partage a toujours été le sens profond de ma vie. Je suis si reconnaissant de cette amitié et de cette fidélité », a répondu Nicolas Sarkozy, cité par gala.

Les révélations de Nicolas Sarkozy

Dans ce second tome de ses mémoires, Nicolas Sarkozy dresse également le portrait de certaines personnalités et évoque sa vision de la situation politique actuelle en France et à l’international. Il a notamment salué deux membres du gouvernement. Selon lui, Gérald Darmanin possède des « qualités évidentes » pour se lancer dans une campagne présidentielle en 2027. Il a également mis en avant la rigueur et la capacité de travail de Bruno Le Maire, actuel ministre de l’Économie et des Finances.

Dans son livre « Le Temps des combats », Nicolas Sarkozy s’est également exprimé sur sa relation avec son ancien Premier ministre François Fillon lors de son mandat présidentiel. Il s’est confié : « La vérité est que François Fillon était plus froid que je ne le pensais. Sans doute attendait-il son heure… A ses yeux, je n’ai jamais fait assez. »

© Capture d’écran Instagram

