Braquage d’un Zémidjan à Bohicon: le suspect battu par la foule, son complice en fuite

Un conducteur de taxi-moto a été victime d’une attaque dans l’après-midi du mercredi 5 mars 2026 dans l’arrondissement de Gnidjazoun, à Bohicon. Les faits se sont déroulés au quartier Aligoudo, où l’un des présumés auteurs du braquage a été rattrapé et battu par des habitants, tandis que son complice a réussi à prendre la fuite.



Selon le récit de la victime, l’incident a commencé à proximité du CEG 1 de Bohicon. Deux jeunes hommes seraient descendus d’un véhicule pour solliciter une course. Après discussion du tarif, ils auraient demandé au conducteur de les conduire vers Gnidjazoun.



Arrivés dans la zone d’Aligoudo, les deux passagers auraient évoqué un sacrifice à effectuer pour une divinité locale. Le conducteur affirme avoir compris trop tard qu’il s’agissait d’un stratagème. L’un des individus aurait alors brandi une arme à feu pour lui arracher sa motocyclette de marque Bajaj et tenter également de lui prendre son téléphone portable.



Dans la confusion, l’un des suspects aurait réussi à démarrer la moto avant de prendre la fuite avec son complice. Le conducteur de taxi-moto, sous le choc, a lancé un appel à l’aide qui a rapidement mobilisé d’autres conducteurs de zémidjan et des habitants du quartier.



La poursuite engagée par la population a permis d’intercepter l’un des suspects. Selon plusieurs témoignages, l’homme, décrit comme portant une chemise rouge, aurait été violemment pris à partie par des habitants avant l’arrivée des forces de l’ordre. Son complice demeure introuvable.



Informé de la situation, le chef quartier d’Aligoudo, Alexis Agbahoungba, a confirmé l’incident à Oxygène et a appelé les populations à collaborer avec les autorités afin de freiner les attaques signalées dans l’arrondissement de Gnidjazoun.



