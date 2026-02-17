Booba présente ses excuses à l’ex-femme de Gims

Le rappeur Booba a présenté des excuses publiques mardi 17 février 2026 pour des propos visant Demdem, l’ex-compagne de Gims, après une escalade médiatique qui a conduit à une garde à vue et à une plainte déposée par le chanteur. L’aveu, publié sur le réseau social X, intervient après des mois d’attaques publiques et de messages jugés harcelants par la personne visée et par l’entourage de Gims.

La brouille entre Booba et Gims n’est pas nouvelle : les deux artistes se livrent régulièrement à des échanges virulents, sur les réseaux sociaux comme dans leurs morceaux. Dans le titre Dolce Camara, Booba avait notamment lancé une pique à l’encontre de Demdem, écrivant « On les aime fraîches, bien michetos, qui savent accueillir comme Demdem », une phrase reprise et commentée par de nombreux internautes.

Face à ces attaques répétées, Demdem a choisi de répondre publiquement sur Instagram. Dans une vidéo, elle a affirmé conserver une attitude « naturelle » et a demandé que les critiques restent fondées. Elle a ensuite dénoncé le harcèlement : « Je n’ai pas envie d’être vulgaire, je n’ai pas envie de donner du crédit à ça, je n’ai pas envie de donner de l’importance. Le harcèlement peut avoir des conséquences très graves… » Elle s’est présentée comme mère de famille et a insisté sur la nécessité de fixer des limites face à un acharnement quotidien.

Plainte, garde à vue et mea culpa

Après ces publications, Gims a réagi en annonçant des démarches judiciaires. Sur Instagram, il a indiqué disposer de six ans de captures d’écran documentant un harcèlement qu’il a décidé de porter devant la justice avec l’assistance de son avocat, Maître Isaac Meïr. Selon les éléments diffusés publiquement, Booba a été placé en garde à vue à la suite du dépôt de plainte pour faits liés au cyberharcèlement.

Au fil de l’affaire, les échanges sur les réseaux sociaux ont alterné ironie et tensions. Booba avait d’abord répondu avec détachement sur X : « C’est bon, j’arrête. Force à vous ». De son côté, Gims a laissé entendre qu’il entendait durcir sa réponse : « J’ai plus envie de m’amuser, là je veux faire du vrai sale, je ne parle pas pour rien, vous le savez pertinemment, donc pop-corn pour tout le monde », avait-il écrit.

Le 17 février 2026, Booba a publié sur X une déclaration de réparation : « Entre Dem Dem et moi, la hache de guerre est définitivement enterrée. Je lui ai causé du tort et je m’excuse. Elle ne sera plus jamais mentionnée de manière négative sur mes réseaux sociaux et je retire tout ce que j’ai dit. Elle mérite le respect et je lui souhaite le meilleur. Que la force soit avec nous. »

