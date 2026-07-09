9 juillet 2026 : le monde de la musique a appris la mort de Bonnie Tyler, à l’âge de 75 ans. La chanteuse galloise, reconnue pour sa voix rocailleuse, laisse derrière elle plusieurs titres devenus cultes, dont Total Eclipse of the Heart , sorti en 1983 et resté un des piliers de la pop-rock des années 1980.

Parmi ses succès antérieurs figurait déjà It’s a Heartache, hit de la fin des années 1970. Mais c’est bien la ballade écrite par Jim Steinman qui a marqué une rupture dans sa carrière et qui a consacré la chanteuse à l’échelle internationale, avec des ventes et une diffusion durable.

Écrite et composée par Jim Steinman, Total Eclipse of the Heart s’est vendue à plus de six millions d’exemplaires dans le monde et a figuré parmi les titres phares de 1983, se classant notamment comme la sixième chanson de l’année au Billboard américain. La chanson a depuis atteint plus d’un milliard d’écoutes sur Spotify.

Le tube qui a changé la carrière de Bonnie Tyler

La production d’origine réunit plusieurs musiciens de renom : à la batterie, Max Weinberg, membre du E Street Band de Bruce Springsteen, et au clavier Roy Bittan, également du même groupe. Cette orchestration et cette mise en scène musicale ont contribué à faire de la chanson une des power ballads emblématiques de l’époque.

Le clip, réalisé par Russell Mulcahy et tourné au Holloway Sanatorium dans le Surrey, plongeait dans une esthétique gothique et onirique inspirée du cinéma de science-fiction, notamment du film Futureworld. L’image visuelle a largement participé à la longévité du morceau dans la culture populaire.

Malgré ces chiffres spectaculaires, Bonnie Tyler expliquait récemment ne pas avoir profité financièrement de cette réussite au même niveau que l’impact culturel. Dans un entretien accordé au Telegraph en 2025, elle déclarait : « Je n’ai quasiment rien gagné avec ce titre », rappelant qu’elle n’en était pas l’autrice.

Dans le modèle économique de la musique, les droits d’auteur reviennent aux auteurs-compositeurs — dans ce cas principalement à Jim Steinman, décédé en 2021 — et à son éditeur musical. L’interprète perçoit en revanche des droits voisins et des royalties prévues par son contrat d’enregistrement, qui remontent aux débuts de sa carrière au début des années 1980.

Ces contrats historiques, négociés avant l’ère du streaming, laissaient souvent une large part des recettes aux maisons de disques, notamment pour recouvrer des avances. L’arrivée des plateformes numériques a ainsi posé la question de la répartition des revenus pour des titres anciens dont les clauses contractuelles ne prévoyaient pas le streaming.

Le titre a connu de nombreuses reprises et adaptations : en France, Kareen Antonn a enregistré en duo avec Bonnie Tyler en 2003 la version Si demain… (Turn Around), numéro un durant dix semaines ; le groupe Westlife a proposé sa version en 2006 et le groupe Exit Eden l’a transformée en metal en 2017.

La présence du morceau dans le cinéma et la télévision a contribué à sa permanence : il apparaît dans des films tels que Bandits, Urban Legend, Alibi.com ou Les Trolls, et dans des séries comme Glee, Grey’s Anatomy et Les Nouvelles Aventures de Sabrina, ainsi que dans des campagnes publicitaires et des jeux vidéo comme Battlefield 4.

Sur le plan juridique et financier, les droits d’auteur en Europe restent protégés pendant 70 ans après la mort du compositeur : les héritiers de Jim Steinman continueront donc de percevoir les revenus liés aux droits d’auteur jusque dans la deuxième moitié du XXIe siècle. Les revenus liés à l’enregistrement original, aux diffusions et aux licences continuent parallèlement d’alimenter le catalogue.

Pour Bonnie Tyler, les revenus principaux provenaient davantage de ses tournées, de ses compilations, des ventes d’albums certifiés or et platine et de contrats publicitaires, parmi lesquels une campagne pour Mastercard.