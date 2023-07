Bonne nouvelle pour Roseline Layo: la chanteuse surclasse DJ Arafat et lance un défi à Ariel Sheney

- Publicité-

La chanteuse ivoirienne Roseline Layo a surpassé un record de DJ Arafat avec son titre « Môgô Fariman » qui a enregistré 8 millions de vues en 1 mois sur Youtube.

Roseline Layo connait depuis quelques mois une ascension incroyable. Après son titre sur le célibat intitulé « Donnez-nous un peu », c’est « Môgô Fariman » qui retient toutes les attentions.

Malgré la polémique du plagiat, le titre Môgô Fariman a explosé les compteurs sur youtube avec près de 8 millions de vues en seulement un mois. Mieux, la qualité du clip fait l’unanimité selon les plus de 400 000 commentaires.

« En 1 mois, plus de 6 millions de vues. Cette dame mérite les plus grands trophées de la musique. », « Je suis sénégalaise, mais ce que je retiens des Ivoiriens c’est qu’ils ont des artistes très talentueux… Chapeau à vous!!!! Belle chanson », « Tes chansons passent en boucle au Gabon on n’est fière de toi, de ton travail. C’est l’Afrique qui gagne »,peut-on lire en commentaire.

Roseline Layo surclasse DJ Arafat

Mais ce n’est pas tout, en faisant près de 8 millions de vues sur YouTube en moins d’un mois, Roseline Layo surclasse un record du feu DJ Arafat. Pour rappel, quelques semaines avant son décès, DJ Arafat, avait cumulé plus de deux millions de vues en deux jours sur son titre « Moto moto ».

Ce record était le plus haut sommet jamais atteint avant les 36 millions de visualisations en 4 ans de son filleul Ariel sheney. Alors qu’à ce jour, Arafat ne totalise que 14 millions de vues sur moto Moto en plus de 4 ans, Roseline Layo s’offre plus de huit millions de vues en un mois. D’ici 4 ans, elle pourrait bien surclasser les 36 millions d’Ariel Sheney.

