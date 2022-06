Bon à savoir : découvrez pourquoi les lettres ne sont pas dans l’ordre alphabétique sur les claviers

Tout le monde l’aurait constaté. Les lettres ne sont pas organisées dans l’ordre alphabétique sur les claviers d’ordinateurs, comme sur ceux des smartphones. Vous vous posez même la question de connaitre la raison, mais en vain. Découvrez pourquoi c’est ainsi dans cet article.

En effet, au cours des années 1860, les claviers (mécaniques !!! à l’époque) des premières machines à écrire utilisaient un clavier avec un ordre alphabétique. Mais le mécanisme physique se bloquait régulièrement lorsque les secrétaires tapaient trop vite.

Pour donc résoudre ce problème, Christopher Scholes, l’inventeur de la première machine à écrire, s’est donc décidé de concevoir le clavier de type QWERTY. Grâce aux nouvelles associations des lettres « QWERTY », il a été possible de taper plus rapidement sans s’emmêler les pinceaux et tout en maintenant les performances de la machine. Au moment où l’ordinateur personnel a remplacé la machine à écrire, le clavier QWERTY était devenu si profondément enraciné, que son inventeur à son tour a conservé cette disposition pour son clavier.

Cette innovation technique arrive en France quelques décennies plus tard, vers la fin de 19e siècle avec la normalisation du clavier en disposition AZERTY. Le principe est le même, mais s’adapte à la langue française. Les lettres les plus utilisées sont alors réparties de part et d’autre du clavier.

Quelles sont alors les différents claviers d’ordinateurs ?

Selon les différents claviers d’ordinateurs, on retrouve :

AZERTY dans les pays francophones

dans les pays francophones QWERTY dans les pays anglophones

dans les pays anglophones QWERTS dans les pays germanophones