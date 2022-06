Votre ordinateur est lent ? Voici 06 astuces pour le rendre plus rapide

Quand votre ordinateur fonctionne au ralenti, ce n’est forcément pas synonyme d’une fin de vie. Avant d’investir dans une nouvelle machine, vous pouvez toujours tenter de donner un coup de boost à votre PC en réalisant quelques manipulations accessibles à tous.

Il arrive parfois que votre ordinateur soit lent à faire des téléchargements d’applications, d’une surchauffe ou d’un bruit fort du ventilateur, ces désagréments peuvent vous faire perdre du temps mais aussi votre patience. Avant d’appeler votre technicien, testez d’abord ces quelques méthodes sur votre appareil afin de lui redonner un nouveau souffle !

Transférez les fichiers du PC vers un disque dur externe

Un PC est souvent ralenti par des fichiers trop volumineux. Pour en avoir le cœur net, un clic droit suffit sur le bureau pour accéder aux “Propriétés” du PC et découvrir les éventuelles saturations de la mémoire. Si vous remarquez une utilisation importante de votre disque local, le mieux est de vider cet espace de stockage. Pour cela, commencez par sélectionner la totalité des fichiers multimédias qui prennent trop d’espace comme les photos et les vidéos. En transférant ces derniers sur un disque dur externe ou sur une mémoire SD, votre appareil sera allégé et plus performant. Cette astuce peut fonctionner même sur un ordinateur de bureau.

Augmentez votre RAM

L’autre solution la plus simple consiste à installer plus de mémoire vive par le biais de barrettes. La carte mère de votre PC dispose d’un certain nombre d’emplacements pour ces barrettes. Pour déterminer le type de mémoire dont votre machine a besoin, ouvrez le gestionnaire de tâches (Ctrl + Alt + Suppr), puis cliquez sur l’onglet « Performance ». Le système affichera tous les emplacements mémoire utilisés ainsi que le type de RAM employé, par exemple DDR4.

L’installation de nouvelles barrettes de mémoire vive est assez simple. Si vous le faites vous-même, utilisez un bracelet antistatique pour éviter d’endommager les composants délicats.

Défragmentez le disque dur du PC

En désinstallant certains programmes sur l’appareil, le disque dur peut en être affecté. Afin de l’aider à se réorganiser, il est conseillé de le défragmenter régulièrement. En plaçant le curseur sur le disque local, cliquez sur le bouton droit de la souris puis, accédez aux “Propriétés” dans l’onglet “Outils”. Ensuite, dans “Optimiser et défragmenter le lecteur”, cliquez sur “optimiser”. En procédant ainsi, votre ordinateur va parcourir une distance plus courte pour accéder à une donnée. Si vous avez un Macbook ou un Macbook Pro, il est Inutile de le défragmenter puisqu’il est conçu de telle sorte à faire automatiquement cette opération.

Nettoyez régulièrement vos disques

Disk Cleanup est un utilitaire Windows extraordinairement intégré. Vous pouvez l’utiliser pour vider les fichiers temporaires qui s’accumulent sur votre machine, comme les vignettes, les fichiers compressés ou les pages web hors connexion.

Dans la barre de recherche Windows 10, saisissez « Nettoyage de disque » pour lancer l’utilitaire. Il vous proposera, dès le départ, une sélection de fichiers à supprimer. Il vous suffit de cocher la case située à côté de chaque proposition puis de cliquer sur « Nettoyer les fichiers système » pour démarrer le processus. Le nettoyage du disque calculera ensuite la quantité d’espace libre que vous récupérerez.

C’est également une bonne occasion de supprimer tous les fichiers de votre disque dur dont vous n’avez plus besoin. Nous vous conseillons de commencer ce grand ménage par votre dossier « Téléchargements ».

Mettez à jour votre antivirus et l’utilisez

Un antivirus, surtout sur un PC, est un allié indispensable contre les ralentissements. Il est donc nécessaire de faire des scans réguliers et surtout de mettre à jour les logiciels car ils ne seront pas efficaces, dans le cas contraire. Certains sont payants, d’autres comme Avast ou Avira sont gratuits.

Une fois les virus supprimés, il arrive souvent que d’autres programmes malveillants soient présents. Moins dangereux mais tout aussi gênants, ils peuvent être détruits grâce au logiciel Glary Utilities qui fera la traque aux logiciels espions.

Désinstallez tous les programmes inutiles sur le PC

Il existe souvent sur votre ordinateur des programmes dont vous ne vous servez pas (c’est souvent le cas des logiciels pré-installés sur votre ordinateur comme des versions d’essai ou d’évaluation) ainsi que des logiciels indésirables (comme des barres d’outils). Faites donc le ménage dans vos logiciels et désinstallez ces programmes !

Pour alors désinstaller un programme sur un PC, il faut passer par le menu Démarrer puis cliquer sur Paramètres puis Système ,Applications et fonctionnalités. Ensuite sélectionner le programme, cliquer sur Désinstaller et suivre les instructions affichées à l’écran.

Si le programme refuse de se désinstaller par cette voie classique (c’est notamment le cas de certains programmes publicitaires malveillants), vous devrez avoir recours à un logiciel tiers.

Mise en garde : faites attention à ne pas désinstaller certains programmes qui font fonctionner le système d’exploitation. Sur un Mac, il est possible d’accéder aux applications sur “Finder” ou sur “Launchpad”, avant de désinstaller ou supprimer en glissant l’icône de l’application vers la corbeille.