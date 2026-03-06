Comment se protéger des arnaques sur WhatsApp et Instagram en 2026

Vous avez peut-être reçu un message promettant un emploi bien rémunéré à Dubaï, une proposition de transfert d’argent d’un prétendu « général américain » à la retraite, ou encore une offre d’une grande marque vous invitant à payer des frais pour obtenir un lot : il s’agit d’arnaques. Ces fraudes touchent des millions de personnes en Afrique chaque année. Le panorama ci‑dessous recense les méthodes les plus fréquentes en 2026 et rappelle les gestes de prévention rapportés par les autorités et les organisations internationales.

Parmi les stratagèmes les plus destructeurs figurent les offres d’emploi à l’étranger. Des recruteurs inconnus contactent des candidats via WhatsApp ou Facebook pour proposer des postes attractifs (cuisinier en Arabie saoudite, agent de sécurité à Dubaï, infirmier en Europe), avec des salaires élevés et des mises en scène de professionnalisme. On exige alors des paiements pour des « frais de dossier », des visas ou des tests médicaux. Les transferts sont souvent effectués par Mobile Money. Après paiement, l’interlocuteur disparaît ; dans les cas graves, des victimes se retrouvent sans papiers et victimes de conditions assimilables à l’esclavage moderne. En 2024, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a documenté des milliers de Subsahariens piégés en Asie du Sud‑Est.

Les systèmes pyramidaux et autres promesses d’enrichissement rapide ont bénéficié d’une diffusion accrue via WhatsApp et des applications mobiles. Le mécanisme est simple : un participant verse une somme (5 000, 10 000, 25 000 FCFA sont des montants courants) et recrute d’autres contributeurs ; les premiers entrants perçoivent parfois des gains, tandis que les derniers sont perdants. En 2025, plusieurs applications frauduleuses promettant des rendements mensuels de 30 à 50 % ont été téléchargées par des millions d’Africains avant de fermer subitement, emportant les économies des utilisateurs, selon les autorités financières de pays comme le Cameroun, la Côte d’Ivoire et le Sénégal.

Principales formes d’escroquerie et consignes pratiques

Arnaques à l’emploi : les offres sérieuses n’exigent pas de paiement préalable pour être embauché. Vérifiez l’existence de l’employeur sur Internet, demandez une adresse physique et un contrat écrit avant tout versement. Méfiez‑vous des demandes de transfert via Mobile Money destinées à éviter toute traçabilité.

Pyramides financières et fausses plateformes d’investissement : toute promesse de rendement garanti très élevé (par exemple 30 % par mois) doit être considérée comme suspecte. Les autorités bancaires et financières publient des listes d’opérateurs non agréés (BEAC, BCEAO, COBAC) ; consultez‑les avant d’investir.

Faux colis et prétendues primes d’opérateurs : des SMS ou messages WhatsApp annoncent qu’un colis est retenu en douane et demandent le paiement de frais (souvent 5 000 à 20 000 FCFA) via un lien imitant DHL ou Amazon. D’autres variantes prétendent provenir d’opérateurs télécoms (Orange, MTN, Moov) pour réclamer des informations Mobile Money. Ces liens dirigent vers des sites frauduleux destinés à voler des données bancaires. DHL, Amazon, Orange et MTN ne réclament pas de paiements via des liens envoyés par SMS ou WhatsApp : appelez le service client officiel en cas de doute et n’ouvrez pas les liens suspects.

Arnaques sentimentales : des profils construits (militaire en mission, ingénieur offshore, homme d’affaires) nouent des relations intenses en ligne puis demandent de l’argent pour un billet, une urgence médicale ou des frais de douane. Ces réseaux organisés opèrent souvent depuis des pays comme le Nigeria, le Ghana ou la Côte d’Ivoire. Vérifiez les images par une recherche inversée et refusez les demandes d’argent de quelqu’un que vous n’avez jamais rencontré en personne ; exigez un appel vidéo en direct pour établir l’identité.

Usurpation de célébrités : des comptes usurpent l’identité d’artistes ou de personnalités (par exemple Davido, Wizkid, Eto’o) pour promettre des cadeaux, des emplois ou des accès VIP en demandant des frais de traitement. Sur Instagram et TikTok, des publicités frauduleuses et des deepfakes ont été utilisées pour promouvoir des cryptomonnaies ou de fausses plateformes d’investissement, un phénomène en forte hausse en 2025. Les célébrités ne contactent pas leurs fans pour offrir de l’argent ; vérifiez la présence du badge de vérification et signalez les comptes suspects aux plateformes.

Si vous êtes victime : contactez immédiatement votre opérateur Mobile Money pour tenter de bloquer le transfert si l’opération est récente. Déposez une plainte auprès de la police ou de la gendarmerie en fournissant des captures d’écran des échanges. Signalez le numéro ou le profil aux plateformes concernées (WhatsApp, Facebook, Instagram). En Côte d’Ivoire, la Brigade de Cybersécurité (BCC) peut être saisie ; au Sénégal, la Division Spéciale de Cybercriminalité (DSC) traite ces dossiers.