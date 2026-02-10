Bohicon: un homme meurt électrocuté par les hautes tensions de la SBEE lors de la coupe d’un arbre

Un drame est survenu le lundi 9 février 2026 dans le quartier Zakpo Adamè Ahito, à Bohicon, département du Zou.

Un homme a perdu la vie après avoir été électrocuté alors qu’il procédait à la coupe d’un arbre à proximité de lignes électriques.

Selon les informations recueillies, la victime, âgée d’environ 38 ans, était engagée dans l’abattage d’un arbre lorsque l’un des branchages serait entré en contact avec des câbles électriques sous tension appartenant au réseau de la Société béninoise d’énergie électrique (SBEE).

Le choc électrique lui a été fatal.

Alertés, les éléments de la Police républicaine et les services de secours se sont rapidement rendus sur les lieux pour effectuer les constats d’usage.

