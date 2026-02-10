Benin Web TV
LIVE

Bohicon: un homme meurt électrocuté par les hautes tensions de la SBEE lors de la coupe d’un arbre

Un drame est survenu le lundi 9 février 2026 dans le quartier Zakpo Adamè Ahito, à Bohicon, département du Zou.

Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
Le · MàJ le
Société
1 122vues
Bohicon: un homme meurt électrocuté par les hautes tensions de la SBEE lors de la coupe d’un arbre
Publicité
1 min de lecture
Google News

Un drame est survenu le lundi 9 février 2026 dans le quartier Zakpo Adamè Ahito, à Bohicon, département du Zou.

Un homme a perdu la vie après avoir été électrocuté alors qu’il procédait à la coupe d’un arbre à proximité de lignes électriques.
Selon les informations recueillies, la victime, âgée d’environ 38 ans, était engagée dans l’abattage d’un arbre lorsque l’un des branchages serait entré en contact avec des câbles électriques sous tension appartenant au réseau de la Société béninoise d’énergie électrique (SBEE).

Le choc électrique lui a été fatal.
Alertés, les éléments de la Police républicaine et les services de secours se sont rapidement rendus sur les lieux pour effectuer les constats d’usage.

Publicité

Les autorités rappellent régulièrement la nécessité de respecter les distances de sécurité et de solliciter, au besoin, l’assistance des services compétents avant toute intervention près des lignes à haute tension de la SBEE.

Articles liés

Tribunal de Porto-Novo: un chauffeur de taxi écope 2 ans de prison pour avoir vendu le véhicule de son employeurCôte d’Ivoire : le bilan de l’accident sur l’axe San Pedro-Sassandra s’alourditRDC : 12 morts dans l’effondrement de la mine artisanale de Tulizembe près de KolweziRoyaume-Uni : le musée de l’Université de Cambridge va restituer 116 bronzes du Bénin au Nigeria
Merci pour votre lecture — publicité