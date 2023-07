Bob Lee mort ou vivant ? Ses parents brisent enfin le silence

Une semaine après l’annonce du décès de l’activiste ivoirien Bob Lee, ses parents ont fini par briser le silence dans un entretien accordé à Actu People et diffusé ce dimanche 2 juillet 2023.

La mort de Bob Lee a été annoncée le dimanche 25 juin 2023 avant d’être confirmée par sa compagne le mardi 27 juin 2023 dans un live Direct d’Actu People. Alors que des polémiques sur la possibilité que Bob Lee ait mis en scène sa propre mort alimentent les réseaux sociaux, le média a accordé un entretien aux parent de l’activiste.

« Malheureusement, on nous apprend que il est mort. J’ai appris sa mort sur les réseaux sociaux, mais je n’y ai pas cru. C’est quand j’ai appelé et je n’ai pas entendu sa voix que j’a compris que mon frère est mort », a confié sa cousine Alphonsine Degrou épouse Akpacha.

Selon elle, elle a échangé dans la semaine avec Mireille , la compagne de Bob Lee qui lui a confirmé cette mauvaise nouvelle. « Ma fille aussi a fait des recherches avec sa camarade qui est là-bas. On lui a dit que malheureusement, Bob Lee est mort. Sa mort m’a beaucoup surpris parce que je n’ai pas appris qu’il était malade, si sa femme ne me l’avais pas confirmé, je n’allais pas croire aussi qu’il est mort », se désole Alphonsine Degrou épouse Akpacha.

« Ce sera trop cruel de sa part que ce soit faux … »

De son côté, l’époux de la Cousine de Bob Lee aurait voulu que ce soit une rumeur. « On aurait souhaité qu’on dise que ce sont des rumeurs, on ne peut pas s’amuser avec la mort de quelqu’un. Si c’est faux c’est leur problème. Maintenant, si c’est lui même qui fait semblant… ça m’étonnerait mais je ne pense pas, lui même il est stricte et très catégorique. Jusqu’à ce que son épouse nous dise qu’il est mort, ce sera trop cruel de sa part que ce soit faux »; a-t-il déclaré.

Actuellement la plus grande difficulté de Alphonsine Degrou épouse Akpacha, sœur de Bob Lee, c’est comment annoncer son décès à sa mère qui compte beaucoup sur lui.

