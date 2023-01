Blé Goudé rêve de « gouverner un jour » la Côte d’Ivoire

Le président du Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des Peuples ( COJEP), Charles Blé Goudé, a évoqué ce mercredi, son ambition politique et ses relations avec son ancien mentor Laurent Gbagbo, lors de sa première conférence de presse, depuis son retour en Côte d’Ivoire, après son acquittement par la Cour Pénale Internationale (CPI).

Pour sa toute première sortie médiatique depuis son retour au bercail, Charles Blé Goudé est revenu à maintes reprises sur deux sujets importants: son ambition politique et ses relations avec l’ancien président Laurent Gbagbo.

Sur ses ambitions politiques, l’ancien ministre de la Jeunesse de la Côte d’Ivoire, a martelé plusieurs fois son souhait de « gouverner un jour » la Côte d’Ivoire. Un souhait qui reste tout de même bloqué pour le moment, en raison de sa condamnation par la justice ivoirienne à « 20 ans de prison, 10 ans de privation de ses droits civiques, 200 millions de francs CFA » (300 000 €) de dommages et intérêts à verser aux victimes. Il était accusé par la justice ivoirienne d’« actes de torture, homicides volontaires et viol ».

Concernant ses relations avec Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé a assuré à maintes reprises qu’il n’y avait « pas de conflit » entre eux. Il a demandé une audience à Laurent Gbagbo et attend la réponse de ce dernier. Le président du Cojep se définit toutefois comme un « homme libre » qui « compte le rester ».

Travailler pour la réconciliation…

Depuis son retour en Côte d’Ivoire, Blé Goudé n’a cessé de réitérer sa volonté de travailler pour la réconciliation et le rassemblement des fils et filles de la Côte d’Ivoire pour une nation unie et prospère.

« Je suis là pour appeler tous les Ivoiriens au rassemblement autour de notre pays, la Côte d’Ivoire. Je suis là pour aussi apporter ma compassion à tous ces Ivoiriens, qui pour certains, ont dû enterrer leurs enfants brutalement. Cela mérite notre compassion, cela mérite qu’on leur demande pardon », a-t-il déclaré le mardi 29 novembre 2022, après son audience avec Kouadio Konan Bertin, ministre en charge de la réconciliation en Côte d’Ivoire.