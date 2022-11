Côte d’Ivoire: tête-à-tête entre Blé Goudé et le ministre Kouadio Konan Bertin

Le leader du Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des Peuples ( COJEP), Charles Blé Goudé, rentré en Côte d’Ivoire le samedi 26 novembre 2022, a été reçu ce mardi, par le ministre de la réconciliation nationale, Kouadio Konan Bertin. A cette occasion, Blé Goudé a réitéré sa volonté de travailler pour la réconciliation et le rassemblement des fils et filles de la Côte d’Ivoire pour une nation unie et prospère.

« Je suis là pour appeler tous les Ivoiriens au rassemblement autour de notre pays, la Côte d’Ivoire. Je suis là pour aussi apporter ma compassion à tous ces Ivoiriens, qui pour certains, ont dû enterrer leurs enfants brutalement. Cela mérite notre compassion, cela mérite qu’on leur demande pardon », a déclaré ce mardi 29 novembre 2022, Charge Blé Goudé, après son audience avec Kouadio Konan Bertin, ministre en charge de la réconciliation en Côte d’Ivoire.

Le ministre en charge de la réconciliation s’est aussi prononcé au terme de l’audience: « Avant l’arrivée de Blé Goudé, il y a eu celle du président Gbagbo dans les mêmes conditions. Avant même celle du président Laurent Gbagbo, sur 300 000 Ivoiriens qui étaient réfugiés à l’étranger, plus de 98% sont rentrés au pays », a-t-il déclaré. Et d’ajouter : « C’est une volonté politique affichée par le pouvoir de conduire le peuple ivoirien à la paix, à la réconciliation ».