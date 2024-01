Birmingham: Tony Mowbray remplace Wayne Rooney à la tête des Blues

-Publicité-

Birmingham City a annoncé ce lundi l’arrivée de Tony Mowbray sur le banc des Blues en remplacement de Wayne Rooney, licencié pour insuffisance de résultat.

Tony Mowbray est le nouvel entraineur de Birmingham City. Le technicien anglais prend les rênes du club de Championship (deuxième division anglaise), en remplacement de Wayne Rooney, licencié. L’officialisation a été faite ce lundi dans un communiqué sur le site officiel de l’écurie londonienne.

L’ancien de Sunderland et de West Brom a conclu un accord de deux ans et demi avec sa nouvelle formation. Il est le troisième manager de Birmingham cette saison après les licenciements de John Eustace et l’ancien attaquant de Manchester United.

«Je suis ravi de rejoindre Birmingham en ce moment. J’ai hâte de retourner sur le terrain d’entraînement et de commencer à travailler avec ce groupe de joueurs talentueux, a déclaré Mowbray, rapporté par l’AFP. Je sais par expérience personnelle à quel point les Bluenoses sont passionnés, à domicile et à l’extérieur, et j’ai hâte de bénéficier de leur plein soutien pour l’équipe à partir de samedi à domicile contre Swansea ».

Tony Mowbray a été limogé par Sunderland en décembre après 15 mois à la tête de l’équipe, bien qu’il les ait guidés vers les barrages la saison dernière. L’ancienne star de Manchester United et de l’Angleterre, Rooney, a été licenciée par Birmingham après seulement 83 jours à la tête des Blues, après avoir remplacé Eustace en octobre. L’ex-buteur des Red Devils n’a remporté que deux victoires en 15 matchs alors que Birmingham est passé de la sixième à la 20e place du championnat.