Billie Eilish a officié au mariage de son frère Finneas à Montecito

Billie Eilish n’était pas seulement invitée au mariage de son frère Finneas O’Connell avec Claudia Sulewski. La chanteuse de 24 ans a officié leur cérémonie le 29 août à Montecito, en Californie, après un compromis très personnel trouvé par le couple au moment de préparer les noces.

Claudia Sulewski a expliqué dans une vidéo publiée le 9 septembre sur YouTube que Finneas souhaitait initialement faire de sa sœur son témoin principal, tandis qu’elle-même voulait l’avoir à ses côtés comme demoiselle d’honneur. Les futurs époux ont finalement décidé de lui confier un rôle unique, celui de les marier. La créatrice de contenu a décrit cette présence comme l’un des plus beaux cadeaux reçus pour leur union.

La cérémonie s’est déroulée en plein air dans une atmosphère volontairement intime. Selon Vogue, le couple n’avait choisi ni cortège de demoiselles d’honneur ni groupe de garçons d’honneur, préférant concentrer la célébration sur leurs proches. Billie Eilish s’est ainsi retrouvée au centre d’un moment à la fois familial et très symbolique pour son frère, avec qui elle partage depuis des années une étroite collaboration musicale.

La chanteuse a également participé à la réception. Elle y a interprété Birds of a Feather, l’un de ses plus grands succès, devant les invités. Justin et Hailey Bieber, Kristen Bell, Dax Shepard, Jason Sudeikis, Nina Dobrev, Emma Chamberlain et plusieurs autres personnalités figuraient parmi les convives annoncés autour des jeunes mariés.

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Billie Eilish avait déjà été associée aux préparatifs quelques jours avant la cérémonie. Lors du dernier essayage de Claudia Sulewski chez Oscar de la Renta, elle avait découvert la robe de mariée en appel vidéo et salué le choix de la future épouse. Claudia Sulewski a porté plusieurs créations de la maison américaine pendant le week-end du mariage, tandis que Finneas avait opté pour une tenue Prada.

Finneas O’Connell et Claudia Sulewski se sont rencontrés en 2018 sur l’application Raya. Leur relation s’est poursuivie pendant sept ans avant leurs fiançailles, annoncées en septembre 2025. Le musicien et producteur avait demandé sa compagne en mariage lors d’une escapade dans les montagnes de Santa Monica.

Après la cérémonie, Claudia Sulewski a raconté être encore très émue par les souvenirs de cette journée. Elle a notamment expliqué que certaines musiques jouées pendant le mariage suffisaient encore à la faire pleurer, près de deux semaines après avoir échangé ses vœux avec Finneas.