Anne Hathaway affiche son baby bump en total look denim à New York

Anne Hathaway a affiché son baby bump dans un total look denim lors de la soirée d’ouverture de la boutique Moncler de la Cinquième Avenue, jeudi 10 septembre à New York. Enceinte de son troisième enfant, l’actrice de 43 ans a choisi une chemise en jean oversize portée ouverte sur le ventre, associée à un pantalon large assorti.

Le look, complété par des bijoux dorés et des sandales noires, marque une nouvelle étape dans la série de sorties publiques de la star depuis l’annonce de sa grossesse en juin. Selon People, Anne Hathaway a posé à l’événement en laissant sa chemise largement déboutonnée, mettant en avant sa silhouette de future maman.

La veille, mercredi 9 septembre, l’actrice avait déjà attiré l’attention pendant la Fashion Week de New York lors de la soirée Serpenti Infinito de Bulgari. Elle y portait une longue robe lilas en mousseline signée Alexander McQueen, accompagnée de bijoux de la maison italienne.

Cette succession de looks confirme une présence médiatique soutenue pendant sa grossesse. En août, Anne Hathaway avait également foulé plusieurs tapis rouges, notamment aux Disney Legends Awards et à la première de The End of Oak Street à Los Angeles.

Publicité

L’actrice avait annoncé en juin attendre son troisième enfant avec son mari Adam Shulman, qu’elle a épousé en 2012. Le couple est déjà parent de deux garçons, Jonathan, 10 ans, et Jack, 6 ans.

Son prochain film, Verity, doit sortir en salles le 2 octobre 2026. Anne Hathaway figure également au casting de la suite du Diable s’habille en Prada.