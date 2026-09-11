Sharon Stone, 68 ans, se confie sur sa vie amoureuse : « Je veux quelqu’un dont je me soucie »

Sharon Stone a livré de rares confidences sur sa vie sentimentale dans un épisode de Mayim Bialik’s Breakdown diffusé le 8 septembre 2026. À 68 ans, l’actrice explique qu’elle vit depuis un certain temps sans relation intime et qu’elle ne souhaite désormais s’engager qu’avec une personne pour laquelle elle éprouve un véritable attachement.

La star de Basic Instinct dit rechercher avant tout un compagnon avec qui partager une relation profonde. Ses priorités ont changé à mesure que ses trois fils ont grandi : elle ne veut plus d’une histoire uniquement physique et préfère attendre une relation fondée sur l’affection, la confiance et la complicité.

Sharon Stone reconnaît que sa vie amoureuse a connu plusieurs phases. Elle raconte avoir été une bonne partenaire dans des relations heureuses comme dans d’autres plus difficiles, mais estime traverser aujourd’hui une période sans véritable rencontre. Elle assure toutefois ne pas vouloir remplir ce vide à tout prix.

L’actrice va plus loin en confiant qu’elle ne pense pas avoir encore rencontré ce qu’elle considère comme le « grand amour » de sa vie. Une déclaration qui intervient alors qu’elle n’avait plus parlé aussi ouvertement de ses attentes sentimentales depuis plusieurs années.

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Sharon Stone a été mariée deux fois. Elle a épousé le producteur Michael Greenburg en 1984 avant leur divorce en 1990, puis le journaliste Phil Bronstein en 1998. Leur union s’est achevée en 2004. Elle est mère de trois fils, Roan, Laird et Quinn.

Ces confidences offrent un contraste avec l’image de sex-symbol qui accompagne l’actrice depuis le succès mondial de Basic Instinct au début des années 1990. Dans le podcast, Sharon Stone insiste surtout sur l’importance qu’elle accorde désormais à la qualité du lien et au sentiment de sécurité émotionnelle dans une relation.

La dernière relation amoureuse publiquement documentée de Sharon Stone remonte à 2018, lorsqu’elle avait été liée à l’entrepreneur italien Angelo Boffa. Depuis, l’actrice est restée très discrète sur sa vie sentimentale.