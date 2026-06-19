Anne Hathaway annonce être enceinte de son troisième enfant à 43 ans

Anne Hathaway , 43 ans, a annoncé attendre son troisième enfant avec son mari Adam Shulman dans une vidéo publiée sur Instagram le 19 juin. Dans ce court-métrage intimiste, l’actrice apparaît vêtue d’une longue robe blanche fluide, les mains posées sur un ventre déjà arrondi, tandis que la chanson « Baby I’m Yours » de Barbara Lewis accompagne les images. La légende accompagnant la publication reprend la référence musicale : « Bébé, je suis à toi ». Cette annonce a immédiatement suscité une forte réaction de la part de ses abonnés.

Le couple est déjà parent de deux garçons : Jonathan, âgé de 10 ans, et Jack, 6 ans. Anne Hathaway, connue pour sa discrétion sur sa vie privée, partage rarement des détails sur ses enfants afin de préserver leur intimité. Le choix de dévoiler cette nouvelle via une vidéo sobre et musicale s’inscrit dans cette volonté de communiquer sans exposer outre mesure sa famille.

Mariés depuis 2012, Anne Hathaway et Adam Shulman ont construit une relation stable et discrète, loin des projecteurs et des scandales d’Hollywood. Adam Shulman est présenté comme producteur dans les informations rendues publiques autour de la famille.

Une carrière à côté de la vie de famille

Cette grossesse intervient au moment où l’actrice poursuit une activité professionnelle soutenue. Anne Hathaway figure au casting de la suite très attendue de Le Diable s’habille en Prada, intitulée Diable s’habille en Prada 2, et doit également incarner Pénélope dans L’Odyssée, une nouvelle adaptation inspirée du poème d’Homère. Ces projets témoignent d’une présence continue sur les écrans malgré ses engagements familiaux.

Interrogée récemment sur son quotidien, Anne Hathaway a évoqué un moment de vie personnel et professionnel épanouissant : « On est tous à fond dedans », a-t-elle déclaré. Elle a ajouté : « Adam et moi, on en profite à fond. Je passe des moments merveilleux avec ma famille, je vis dans la ville de mes rêves et le travail se passe vraiment très bien ». Ces propos reflètent la volonté du couple de concilier projets artistiques et vie de famille.

La publication Instagram du 19 juin, sobre et centrée sur la musicothérapie visuelle, illustre la manière dont l’actrice choisit de contrôler la narration autour de sa vie privée, en privilégiant une communication mesurée et esthétique plutôt que des annonces très médiatisées.