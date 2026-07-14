Lino Ventura : Un taxi pour Tobrouk, son plus grand succès au box-office

14 juillet 2026 : les admirateurs de Lino Ventura commémorent le 107e anniversaire de la naissance d’un des visages les plus emblématiques du cinéma français, dont le plus grand succès commercial reste Un taxi pour Tobrouk (1961), rassemblant 4,946 millions de spectateurs en France.

Né en 1919 à Busseto (Italie), Lino Ventura conserve toute sa vie la nationalité italienne tout en construisant l’essentiel de sa carrière en France. Arrivé enfant dans l’Hexagone avec sa mère, il enchaîne plusieurs métiers avant de se faire connaître comme lutteur professionnel et d’être sacré champion d’Europe des poids moyens en 1950. Une grave blessure met un terme à sa carrière sportive et ouvre la voie au cinéma.

Son entrée à l’écran se produit presque par hasard en 1954 : Jacques Becker lui confie un rôle dans Touchez pas au grisbi, aux côtés de Jean Gabin. Le film lui apporte une première reconnaissance et le conduit à enchaîner des rôles, souvent dans le registre policier, avant de devenir une tête d’affiche à la fin des années 1950.

Le film qui a fait de Lino Ventura une immense vedette

En 1961, Un taxi pour Tobrouk, réalisé par Denys de La Patellière, propulse définitivement Lino Ventura au premier plan. Le film, porté par des dialogues signés Michel Audiard, réunit une distribution prestigieuse : Charles Aznavour, Maurice Biraud, Hardy Krüger et Germán Cobos. Il attire 4,946 millions de spectateurs en salles, un score que Ventura ne dépassera pas au cours de sa carrière.

L’intrigue se situe dans le désert libyen pendant la Seconde Guerre mondiale : après une attaque, quatre soldats français, isolés et perdus, prennent en charge un officier allemand et doivent parcourir le désert ensemble. Le film dépasse le simple registre du film de guerre en privilégiant les échanges humains entre des personnages ennemis apparents, ce qui donne lieu à des répliques marquantes, signées par Audiard. L’une d’elles, prononcée par le personnage de Maurice Biraud, est restée célèbre : « Deux intellectuels assis vont moins loin qu’une brute qui marche. »

Dans le rôle du brigadier Théo Dumas, Lino Ventura impose une présence sobre et puissante qui contribue à définir son jeu : naturel, incisif, et axé sur l’affirmation d’une autorité calme. Charles Aznavour incarne pour sa part un contrepoint plus sensible avec le personnage de Samuel Goldmann. Sur le plan critique, le film reçoit le Grand Prix du cinéma français 1961 et s’impose comme une référence du genre à la française.

Au fil de sa carrière, Ventura tourne au total 75 longs métrages, dont plus de cinquante dépassent le million d’entrées. Parmi ses autres succès figurent Les Tontons flingueurs, Le Clan des Siciliens, L’Armée des ombres, La Gifle et Garde à vue. Fidèle à son épouse Odette, il crée en 1966 l’association Perce-Neige pour accompagner les personnes en situation de handicap mental, après la naissance de sa fille Linda, atteinte d’un handicap mental. Décédé en 1987 à 68 ans, Lino Ventura laisse une filmographie abondante et des rôles qui ont marqué le cinéma français.