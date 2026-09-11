Cindy Crawford dévoile l’incident passé inaperçu lors du défilé Gucci à Times Square

Cindy Crawford a révélé un incident resté totalement invisible au public lors du spectaculaire défilé Gucci Cruise 2027 organisé à Times Square , à New York. Dans un entretien publié cette semaine par Porter, le top model de 60 ans raconte que son talon est sorti de sa chaussure dès son entrée sur le podium, alors qu’elle portait une imposante robe noire couverte de plumes.

La tenue, particulièrement lourde et volumineuse, lui a finalement servi d’alliée. Cindy Crawford explique qu’elle n’a jamais réussi à remettre correctement son pied dans la chaussure pendant son passage, mais que l’ampleur de la robe a dissimulé le problème. Elle a donc poursuivi sa marche sans ralentir ni laisser apparaître la moindre hésitation.

Sur le moment, son principal objectif était simplement de garder la chaussure au pied jusqu’au bout. La mannequin raconte avoir concentré toute son attention sur ce détail pour éviter qu’elle ne se détache en plein podium. La scène est passée inaperçue, y compris auprès du public installé autour du parcours aménagé au cœur de Times Square.

Ce défilé Gucci, l’un des grands rendez-vous mode de l’année, réunissait un casting particulièrement médiatisé. Cindy Crawford y effectuait l’un des passages les plus attendus de la soirée, tandis que Paris Hilton et Tom Brady figuraient également parmi les personnalités présentes sur le podium. Dans le public, plusieurs célébrités, dont Kim Kardashian et Mariah Carey, assistaient au show.

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Malgré plus de quatre décennies de carrière, Cindy Crawford reconnaît avoir ressenti une vraie nervosité avant cette apparition. Sa fille Kaia Gerber, elle-même mannequin, l’a encouragée à accepter le défi. La star dit avoir apprécié que sa fille puisse la voir se confronter encore à des situations capables de la sortir de sa zone de confort.

Dans le même entretien, l’ancienne figure emblématique des podiums des années 1990 explique qu’elle envisage parfois de ralentir son activité, sans vouloir pour autant disparaître de la scène publique. Elle refuse notamment l’idée selon laquelle les femmes devraient devenir moins visibles avec l’âge et estime que l’expérience reste un véritable atout dans le métier de mannequin.

Quelques mois après le show de Times Square, Cindy Crawford continue ainsi d’alterner campagnes, couvertures de magazines et apparitions mode. Son entretien pour le numéro de septembre de Porter revient aussi sur sa relation avec Kaia Gerber et sur la façon dont elle aborde, à 60 ans, la suite d’une carrière commencée à l’adolescence.