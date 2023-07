Beyonce: le coffre-fort de sa mère et des bijoux de valeur emportés dans un cambriolage

- Publicité-

Le coffre-fort tout entier de la mère de Beyoncé a été emporté dans un cambriolage la semaine dernière à Los Angeles.

Incroyable mais vrai, des voleurs sont partis avec tout le coffre-fort de Tina Knowles, la mère de Beyonce. Selon TMZ, les intrus ont visité la maison de Tina Knowles près de Los Angeles et ont emporté plus d’un million de dollars en liquide et en bijoux.

D’après les informations de la police, Tina Knowles n’était pas chez elle au moment des faits. Le constat de la disparition du coffre aurait donc été faite le mercredi 5 juillet 2023 au matin lors de son passage au domicile.

Il n’y a encore aucun indice pour trouver la piste des cambrioleurs. Les policiers de Los Angeles sont à l’étape de consultation des vidéos de surveillance. Le visionnage sera également interrogé afin d’aider les policiers à comprendre comment les voleurs ont pu entrer et repartir avec le coffre-fort.

Pour rappel, un homme avait été arrêté devant la maison de Tina Knowles en avril dernier. Il était accusé d’avoir lancé des pierres sur sa boîte aux lettres.

