Beyoncé et Jay-Z s’offrent la maison la plus chère de Californie (photos)

Beyoncé et Jay-Z se sont offert la maison la plus riche de tous les temps en Californie. Le chef d’œuvre a été dévoilé le vendredi 19 mai 2023 par le Ne York Post.

Beyoncé et Jay-Z habitent désormais à Malibu, en Californie. Le super couple s’est offert une villa tout en béton imaginée par le célèbre architecte japonais Tadao Ando, pour la modique somme de 200 millions de dollars (environ 185 millions d’euros) soit plus de 120 milliards de FCFA. Leur domicile devient ainsi la maison la plus chère jamais vendue en Californie en dépit d’une négociation du prix de départ, qui était de 295 millions de dollars.

En acceptant les 200 millions de dollars, Jay-Z et Beyoncé dépassent le précédent record de 177 millions de dollars. C’est également la deuxième transaction immobilière la plus chère du pays, la plus élevée étant de 238 millions de dollars pour un appartement à New York.

Selon TMZ, la maison a été discrètement inscrite pour la modique somme de 295 millions de dollars et est située sur une falaise de 8 acres surplombant l’océan Pacifique dans la région de Paradise Cove … AKA Billionaires ‘Row.

Ce bijou architectural a été conçu par Tadao Ando , un maître architecte japonais, qui a dessiné également la maison que Kanye West a achetée à Malibu. La maison appartenait et était construite par William Bell , l’un des plus grands collectionneurs d’art au monde.

Il lui a fallu près de 15 ans pour construire la structure entièrement en béton. Cette transaction est le deuxième achat immobilier massif du couple dans la région de Los Angeles. Pour rappel, en 2017, le couple Jay-Z et Beyoncé a acheté un manoir Bel-Air pour 88 millions de dollars.

