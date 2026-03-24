Bénin : voici les raisons des coupures récentes d’électricité à répétition

Au Bénin, les coupures d’électricité qui se multiplient ces dernières semaines trouvent leur origine dans des contraintes techniques régionales. Dans un communiqué, la Société Béninoise de Production d’Électricité (SBPE) et la Société Béninoise d’Énergie Électrique (SBEE) ont expliqué la situation et annoncé un retour progressif à la normale.

Les coupures d’électricité à répétition observées dans plusieurs localités du Bénin suscitent de nombreuses inquiétudes au sein des populations et des acteurs économiques. Pour lever toute équivoque, la SBPE et la SBEE ont publié un communiqué conjoint afin d’expliquer les causes de ces perturbations.

Selon les deux sociétés, « des perturbations dans la fourniture de l’énergie électrique sont observées depuis quelques semaines sur l’ensemble du territoire national ». Une situation qui perturbe le quotidien des ménages et ralentit certaines activités économiques.

À l’origine de ces coupures, la SBPE et la SBEE évoquent « des contraintes techniques affectant les interconnexions électriques régionales ». Ces difficultés, précisent-elles, « impactent temporairement l’équilibre et la stabilité de l’alimentation du réseau national ».

Publicité

Face aux désagréments causés, les deux structures affirment être « conscientes des désagréments occasionnés » et présentent « leurs sincères excuses aux populations ainsi qu’aux opérateurs économiques ».