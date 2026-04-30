Bénin : voici les épreuves retenues pour l’EPS et l’Éducation Artistique au CEP 2026

Les épreuves d’Éducation Physique et Sportive et d’Éducation Artistique du CEP 2026 sont désormais connues. Le tirage au sort s’est déroulé ce 30 avril à Porto-Novo, avec la participation des élèves.

Les préparatifs du Certificat d’Études Primaires (CEP), session de juin 2026, se poursuivent avec la détermination des épreuves pratiques. Ce jeudi 30 avril 2026 à Porto-Novo, les autorités en charge de l’enseignement primaire ont procédé au tirage au sort des épreuves d’Éducation Physique et Sportive (EPS) et d’Éducation Artistique (EA).

L’une des particularités de cette cérémonie réside dans l’implication directe des élèves. Ce sont en effet ces derniers qui ont procédé au tirage, dans une démarche visant à renforcer la transparence et la crédibilité du processus. À l’issue de l’opération, les différentes épreuves ont été rendues publiques.

En ce qui concerne l’Éducation Artistique, les candidats seront évalués en couture. Du côté de l’Éducation Physique et Sportive, les exercices retenus sont le grimper et le saut en hauteur. Selon les responsables du secteur, ce tirage au sort, prévu par les textes en vigueur, permet de garantir l’équité entre les candidats sur toute l’étendue du territoire national. Il s’agit d’éviter toute forme de favoritisme et d’assurer que tous les élèves soient soumis aux mêmes conditions d’évaluation.

Les enseignants, les directeurs d’écoles et les parents sont invités à intensifier l’encadrement des candidats à l’approche de l’examen. Cette période reste déterminante pour consolider les acquis et mieux préparer les épreuves pratiques. Prévu du 1er au 4 juin 2026, le CEP marque la fin du cycle primaire. Il constitue une étape importante dans le parcours scolaire des apprenants, ouvrant la voie à l’enseignement secondaire.